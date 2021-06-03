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Четверка знаков зодиака, которые любят флирт, хоть он им и не нужен
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Знаки зодиака Воздушной стихии, которые обожают флиртовать
Близнецы
Близнецы являются поистине мастерами флирта. Их миленькие шуточки в сторону противоположного пола точно не останутся незамеченными. Все дело в том, что Близнецы подопечные Меркурия, который отвечает за общение и коммуникабельность людей.
Близнецам всегда есть что сказать своему собеседнику. Если же последний сильно заинтересовал Близнецов, то они дадут ему почувствовать себя единственным человеком в мире достойным внимания этих любителей флирта. Близнецы способны быть опьяняющими и лестными для своего собеседника. Они будоражат его внимание и воображение своей искренностью и неотразимостью.
Весы
Весы искусные мастера флирта. Они проявляют к понравившемуся им человеку тонкий, романтичный и в некоторой мере случайный подход. Подопечные Венеры интуитивно находят подход к людям, которые считают Весов очаровательными. Если же Весы сами «положили на кого-то глаз», то они намеренно создадут непринужденную и естественную ситуацию, которая позволит им перевести их отношения на более интимный уровень.
Весы настолько очаровательны и обворожительны, что мимо них просто невозможно пройти, не обратив внимания. Некоторые люди могут ощутить в этот момент небольшое давление с их стороны, но оно покажется им приятным и желанным.
Знаки зодиака Огненной стихии, которые обожают флиртовать
Лев
Как известно многим людям, а также изданию rsute.ru, Львы обожают держать ситуацию в любых отношениях под своим контролем. Им также важно иметь полную свободу своих действий, поскольку они просто жить не могут без обольщения. Львам необходимо привлекать к себе внимание хоть какой-нибудь особи противоположного пола. Иначе им станет скучно жить.
Львы обожают флиртовать с понравившимися им людьми. Это придает им уверенности в себе, в своей неотразимости и элегантности. Чтобы зацепить нужного ему человека, Львы используют взгляды, намеки, комплименты и прочие схемы обольщения. Стоит также отметить, что Львы редко скрывают свои истинные намерения в игре, которую ведут. Чаще всего партнер Льва заранее знает, что продолжения у этих отношений не будет.
Овен
Овны страстные и эмоциональные люди, для которых флирт сродни второй натуре. Овны всегда принимают вызов, если кто-то пытается очаровать их и привлечь свое внимание. В таких случаях Овны быстро перетягивают инициативу на себя и начинают обхаживать понравившегося им человека со всем пылом и романтичностью, на которую только способны.
Овны способны завести знакомство с любым человеком. Они найдут подход даже к самым закрытым личностям, которые являются закрытыми для флирта. Овны сумеют расшевелить в их душе страсть и желание, благодаря огненной натуре и умению показать себя.
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Весы искусные мастера флирта.
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