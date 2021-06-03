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Кабаева подтвердила слухи о новом романе

03.06.2021 14:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Кабаева подтвердила слухи о новом романе
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / www.globallookpress.com
Счастливая Саша Кабаева с новым избранником отправилась отдыхать в солнечный Дубай.

После тяжелого развода с с кикбоксером Александром Липовым в жизни модели, наконец, произошли приятные изменения. Какое-то время женщина сохраняла интригу, но теперь решила показать, что она счастлива. В своем инстаграм-аккаунте Саша Кабаева разместила совместное фото с хоккеистом Егором Зайцевым.

Подписчики и раньше подозревали, что между молодыми людьми что-то есть, теперь же все догадки подтвердились. Саша и Егор вместе отдыхают в Дубае.

На опубликованном фото модель запечатлена в банном халате и с полотенцем на голове, а ее избранник демонстрирует счастливую улыбку и голый загорелый торс. Кабаева призналась, что они очень довольны. Пара купается, загорает, катается на яхте и наслаждается совместным отдыхом. Очевидно, оба партнера по знаку Зодиака Тельцы, поэтому они отлично понимают друг друга.

Фолловеры Кабаевой написали под снимком, что влюбленные очень похожи друг на друга и, к тому же, выглядят они очень счастливыми. Однако нашлись и те, кто не понял, как могла так быстро испариться та большая любовь, которую Кабаева питала к Липовому.

Напомним, что бывшие супруги прожили вместе пять лет и родили сына. Теперь Кабаева признается, что ее сын отлично ладит с Зайцевым, а с бывшим мужем она общается только по поводу общего наследника и его отношение к ее новому роману женщину совсем не интересует.
 
 
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Фолловеры Кабаевой написали под снимком, что влюбленные очень похожи друг на друга.
 
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