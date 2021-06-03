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Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / www.globallookpress.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кабаева подтвердила слухи о новом романе Фолловеры Кабаевой написали под снимком, что влюбленные очень похожи друг на друга.

После тяжелого развода с с кикбоксеромв жизни модели, наконец, произошли приятные изменения. Какое-то время женщина сохраняла интригу, но теперь решила показать, что она счастлива. В своем инстаграм-аккаунтеразместила совместное фото с хоккеистомПодписчики и раньше подозревали, что между молодыми людьми что-то есть, теперь же все догадки подтвердились. Саша и Егор вместе отдыхают в Дубае.На опубликованном фото модель запечатлена в банном халате и с полотенцем на голове, а ее избранник демонстрирует счастливую улыбку и голый загорелый торс. Кабаева призналась, что они очень довольны. Пара купается, загорает, катается на яхте и наслаждается совместным отдыхом. Очевидно, оба партнера по знаку Зодиака Тельцы, поэтому они отлично понимают друг друга.Фолловеры Кабаевой написали под снимком, что влюбленные очень похожи друг на друга и, к тому же, выглядят они очень счастливыми. Однако нашлись и те, кто не понял, как могла так быстро испариться та большая любовь, которую Кабаева питала к Липовому.Напомним, что бывшие супруги прожили вместе пять лет и родили сына. Теперь Кабаева признается, что ее сын отлично ладит с Зайцевым, а с бывшим мужем она общается только по поводу общего наследника и его отношение к ее новому роману женщину совсем не интересует.