Россия собирается поставлять газ в Калининград в обход Беларуси

Источник материала: UDF



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«Мы не видим рисков, — сказал Алиханов. — Я очень надеюсь, что Литва будет взвешенно себя вести и не будет использовать газопровод как инструмент какого-то политического шантажа». Республика заинтересована в транзите газа, поскольку получает за него плату и забирает часть топлива для своих нужд, добавил он.

«Мы полностью автономны и можем существовать в автономном режиме, даже если что-то случится», - подчеркнул Алиханов.

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