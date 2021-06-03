Источник материала: UDF



Ольга и Савелий. Фото из телеграм-канала ФПМИ-97

«Мы просто хотели попасть на суд над людьми, с которыми учились на разных этажах, но в одном корпусе. Попасть так и не удалось», — объясняет Савелий. «Пришли, чтобы поддержать студентов, с которыми учились в одном корпусе», — фактически то же говорит Ольга.

«Решение точно принимал не декан, а кто-то выше, — говорит Савелий Дубовик. — В течение всей недели декан пытался выйти просто на вынесение нам выговора».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Парня и девушку отчислили из ФПМИ БГУ за поддержку студентов-политзаключенных Ольга и Савелий. Фото из телеграм-канала ФПМИ-97 Студентов факультета прикладной математики и информатики БГУ Савелия Дубовика и Ольгу Войтович 1 июня отчислили...

Официальной причиной стало нарушение статьи 5.5 Устава БГУ. В ней говорится, что студенты не должны «совершать действий, за которые законодательством предусмотрена административная либо уголовная ответственность».Их задержали в день начала судебного процесса по «делу студентов». До вечера держали в милиции, составили протоколы, а на следующей неделе присудили по 100 базовых величин штрафа.И у, и вэто были первые задержания. Еще в ноябре 2020 они получили предупреждения за участие в студенческих акциях в университете. На основании второго предупреждения их и исключили из БГУ.Ольга говорит, что проблем с учебой у нее никогда не возникало. Средний балл — 8,8. Савелий на этот же вопрос отвечает с улыбкой: «Средний балл чуть ниже, чем у Ольги».Войтович родом из Иваново Брестской области, Дубовик — минчанин. «Теперь планирую сдавать централизованное тестирование. Хочу поступать заново», — говорит девушка. «Если честно, то не знаю, что делать. Хочется поступать, но не опускать планку после ФПМИ», — отвечает парень.