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Парня и девушку отчислили из ФПМИ БГУ за поддержку студентов-политзаключенных

03.06.2021 14:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Парня и девушку отчислили из ФПМИ БГУ за поддержку студентов-политзаключенных
Ольга и Савелий. Фото из телеграм-канала ФПМИ-97
Студентов факультета прикладной математики и информатики БГУ Савелия Дубовика и Ольгу Войтович 1 июня отчислили из вуза. Савелий учился на первом курсе, Ольга — на втором.

Официальной причиной стало нарушение статьи 5.5 Устава БГУ. В ней говорится, что студенты не должны «совершать действий, за которые законодательством предусмотрена административная либо уголовная ответственность».

Их задержали в день начала судебного процесса по «делу студентов». До вечера держали в милиции, составили протоколы, а на следующей неделе присудили по 100 базовых величин штрафа.

«Мы просто хотели попасть на суд над людьми, с которыми учились на разных этажах, но в одном корпусе. Попасть так и не удалось», — объясняет Савелий. «Пришли, чтобы поддержать студентов, с которыми учились в одном корпусе», — фактически то же говорит Ольга.


И у Войтовича, и в Дубовик это были первые задержания. Еще в ноябре 2020 они получили предупреждения за участие в студенческих акциях в университете. На основании второго предупреждения их и исключили из БГУ.

«Решение точно принимал не декан, а кто-то выше, — говорит Савелий Дубовик. — В течение всей недели декан пытался выйти просто на вынесение нам выговора».


Ольга говорит, что проблем с учебой у нее никогда не возникало. Средний балл — 8,8. Савелий на этот же вопрос отвечает с улыбкой: «Средний балл чуть ниже, чем у Ольги».

Войтович родом из Иваново Брестской области, Дубовик — минчанин. «Теперь планирую сдавать централизованное тестирование. Хочу поступать заново», — говорит девушка. «Если честно, то не знаю, что делать. Хочется поступать, но не опускать планку после ФПМИ», — отвечает парень.
 
 
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Ольга и Савелий. Фото из телеграм-канала ФПМИ-97 Студентов факультета прикладной математики и информатики БГУ Савелия Дубовика и Ольгу Войтович 1 июня отчислили...
 
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