Мнение: «Своими же руками могут возникать новые боинги»

Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Рефлексия и реакция — о том, почему мир больше не интересует официальная позиция Минска.

— Кейс с самолетом примечателен реакцией на официальную позицию властей Беларуси. А точнее полным отсутствием этой реакции, как медийной извне, так и достаточно вялой реакций изнутри. Пожалуй, особняком можно выделить лишь МИД РФ, который не упустил возможностей укусить западных «партнеров» за двойные стандарты, мол, не выходите на контакт с официальным Минском.

А на контакт с Минском действительно не выходили. Доверие достигло нулевой отметки, смысла обсуждать что-то не видят даже относительно нейтральные организации вроде ICAO (если бы какие-то контакты были, уже бы трубили по всем каналам. Выходит, что либо контактов нет, либо показать нечего).

Есть другой рычаг, помимо базового доверия — пропаганда. Тут тоже все прошло достаточно вяло и непрофессионально. Альтернативная версия мало того, что не была готова сразу, так ещё и потребовалась неделя, чтобы додумывать подробности и слепить что-то более-менее связанное. Но всё равно это кино для одного зрителя, так как ядерный электорат расширить таким кином невозможно, а достучаться до другого уже и никак не получится. Раньше можно было прийти на TUT.BY со своей версией и получить охват среди «протеста» и «болота». Теперь и этого варианта нету.

Эти все факты констатируют некую новою реальность. Вот, например, новость про посадку рейса RyanAir в Берлине неделю спустя посадки Афинского рейса прошла просто незамеченной. Хотя казалось бы — отрабатывай тут на 100%. Но новая реальность такова, что всё, что может быть воспринято как провокация — будет воспринято как провокация. И вот здесь создаётся очень опасный разрыв.

А понимает ли АГЛ истинные репутационные и медийные возможности своего аппарата или удовлетворяется просмотром кино? Есть основания полагать, что не очень понимает. При этом, он скорее всего имеет адекватное информирование о происходящих событиях, но вопрос, понимает ли он восприятие этих событие обществом и по международке. Ибо реакция на инцидент с посадкой самолёта, в принципе, могла быть легко спрогнозирована любыми экспертами, которые более-менее трезво оценивают возможности режима и его реноме.

Это у России есть машина Russia Today, которая играет на чувствах определенной западной аудитории, которая верит в заговоры. У Беларуси такой машины нету. Поэтому приходится вытаскивать и показывать Протасевича (при определенной психологической и химической обработке любой неподготовленный человек будет словоохотлив). Будет жаль, если кто-то купится и демотивируется, но это делается ровно с этой целью.

В остальном сейчас реальность такова, что, чтобы не случилось, это будет по умолчанию повешено на режим. Например, лжеминирование. Сделать массовую рассылку может школьник, может кгбшник, может сделать штаб Тихановской, может сделать кто угодно. Технически это делается элементарно. Но все равно с точки зрения общественного мнения эта акция скорее навредила самому режиму, чем всем остальным.

По двум причинам: 1) Во-первых, показала неспособность найти управу на таких «террористов». И не делать ничего нельзя, а вдруг реально бахнет? 2) Во-вторых, всё равно большинство подумало «провокация властей».

Это абсолютно заведомо проигрышная позиция. И тут дадим прогноз: ближе ко встрече Путина с Байденом из этой позиции разные группы влияния начнут усиленно шатать ситуацию, чтобы показать, что режим ничего не контролирует. А самому Лукашенко эти же группы будут навязывать, чтобы он сам санкционировал решения с иллюзией контроля над этой ситуацией. Потому что логика действий подталкивает к проактивности.

В итоге своими же руками могут возникать новые «боинги». Через этот нехитрый канал и будет актуализироваться повестка на международке и расшатываться ситуация. Динамика бешеная прёт. Значит, и процессы идут.