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Е. Замятин, Дж. Оруэлл и О. Хаксли написали заявления с просьбой исключить их из Союза писателей за слишком слабые, невыразительные и неоригинальные произведения. (Владимир Максимков)
03.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Е. Замятин, Дж. Оруэлл и О. Хаксли написали заявления с просьбой исключить их из Союза писателей за слишком слабые, невыразительные и неоригинальные произведения.
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Е. Замятин, Дж. Оруэлл и О. Хаксли написали заявления с просьбой исключить их из Союза писателей за слишком слабые, невыразительные и неоригинальные произведения. (Владимир Максимков)
Е. Замятин, Дж. Оруэлл и О. Хаксли написали заявления с просьбой исключить их из Союза писателей за слишком слабые, невыразительные и неоригинальные произведения. ...
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