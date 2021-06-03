«Дому нет и года, а он в заплатках, как древняя хрущевка». Новые приключения «Английского квартала» от МАПИДа

Источник материала: Onliner

Адепты панельных домов любят посмеиваться над любителями каркасников: мол, еще неизвестно, как ваша многоэтажка поведет себя через десяток-другой лет, того и гляди развалится. А вот сборный железобетон — это мощь, все отработано до мелочей. Но, как показывает практика, и с панельками случаются неприятности. О неожиданных «слезах», разом выступивших в семи квартирах «мапидовского» «Английского квартала», что на улице Космонавтов, мы рассказали еще в начале апреля.

Суть истории проста: как только похолодало, в части квартир на последнем, третьем, этаже на стыках стен и потолков начала образовываться влага — где-то больше, где-то меньше. Но, независимо от масштабов, новость не очень радостная. Собственники забили тревогу: кому охота, чтобы новая квартира превратилась в убежище для плесени. В сторону МАПИДа полетели тревожные звонки и письма.





Застройщик (пусть и не сразу) отреагировал: были выезды, исследования, замеры, общение с хозяевами. Как результат: посреди зимы мансардный этаж «раздели», утеплили минватой и заново заковали в металлическую броню. Чердак же «прошили» утеплителем еще и изнутри.

Правда, мало кто из собственников проблемных квартир порадовался такому решению. «Понятно, что проблема никуда не исчезнет. А дополнительное утепление чердака вряд ли на что-то глобально повлияет», — сетовал Максим, который не мог продолжать ремонт в своей трешке.





На эти сомнения застройщик уверенно отвечал: «В целях обеспечения необходимых для устранения конденсата температурных параметров проектным управлением нашего предприятия было разработано дополнительное проектное решение, которое предусматривало утепление ограждающих конструкций чердака. Работы были выполнены в январе 2021 года и дали положительный эффект, что подтверждается в том числе и результатами тепловизионной съемки. Тем не менее руководством предприятия принято решение выполнить работы по утеплению других ограждающих конструкций по всему периметру чердака жилых домов №20, 22 по улице Космонавтов. Кроме того, при наступлении благоприятных погодных условий будет выполнено дополнительное утепление стыков наружных стеновых панелей третьего этажа и кирпичной кладки парапета со стороны фасада здания».

На последнее предложение многие могли и не обратить внимания. А МАПИД пообещал и сделал. Как только потеплело, дом снова облепили люльки с рабочими. Утепление получилось в духе аналогичных работ на старых панельках и хрущевках: на фасад приклеили минвату и, к счастью, хотя бы задекорировали под кирпичики. И, несмотря на поддержание общего стиля фасада, выглядит это, мягко говоря, так себе.













— Смотришь на эти «заплатки» и не можешь отделаться от ощущения, что это какой-то старый дом, который насквозь прохудился. Разве мы за это платили деньги? — переживает Максим. — Конечно, когда работы только начались и стало понятно, к чему это приведет с эстетической точки зрения, мы стали возмущаться: во-первых, такое проектное решение никто не согласовал ни с товариществом собственников, ни с хозяевами квартир, которые утепляли. Также нам никто не показал расчеты, чтобы можно было понимать — будет от этого толк или нет.

Возмущает новоселов и тот факт, что работы выполняются, а проблемным дом никто не признал.









— Все делалось в рамках гарантийных обязательств. Однако ни по одному обращению жильцов МАПИД не дал заключение, что именно произошло со швами и примыканиями панелей.

Их неправильно спроектировали или неправильно собрали? Для нас очень важно это знать, но тайну свято оберегают, — говорит минчанин.

Видя, что трехэтажка меняет облик, жильцы обратились в администрацию Московского района. По их словам, на одной из прямых линий собственников заверили: чиновники согласования на изменение внешнего вида дома не давали.



Сразу видно, жильцы какой квартиры жаловались на проблемы, а какой — нет

— На мой взгляд, то, что сделали, выглядит ужасно и совершенно точно меняет внешний вид здания. Мы приобретали одно, а получили другое — дому нет и года, а он уже весь в заплатках. При этом проблему особо никто не признает и гарантийным случай не называет (а еще и нам пытаются указать, что мы ремонт неправильно делаем, отсюда конденсат и все проблемы).

Более того, на моем балконе нарастили такой слой утеплителя, что я теперь не знаю, как можно будет его застеклить, да и от провода для светильника почти ничего не осталось, — столкнулся с еще одной неожиданной проблемой молодой человек.









Более двух недель назад Onliner отправил в МАПИД запрос по проблеме наружного утепления, в котором мы задали ряд вопросов, в том числе, предусмотрена ли какая-то материальная компенсация для жильцов, купивших дорогие квартиры в интересном ЖК, а получивших в итоге дом в заплатках. Однако ответа до сих пор нет.





Зато с жильцами письменным путем пообщалась администрация Московского района. И риторика была уже совершенно другая: «Дополнительное проектное решение не влияет на цветовое решение фасада здания жилых домов, а также на его устойчивость и несущую способность, в связи с чем его согласовывать в данном случае не требуется».