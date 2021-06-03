«Буквально из ниоткуда появляется минивэн, и вылезают дяди в масках, кладут в пол». Тима Белорусских рассказал Дудю, как его задерживали из-за наркотиков

Источник материала: Onliner

Тимой Белорусских рассказал российскому журналисту Юрию Дудю о том, что с ним происходило до и после ареста за хранение наркотиков, претензиях и суде с лейблом, как писались нашумевшие хиты, как стал отцом в 16 лет и сколько артист зарабатывает.

Про задержание

— Мы висели в студийке, что-то заработались максимально и погнали к нашему бро в компьютерный клуб. У него отдельные комнатки, я когда с тура пригонял, мы там минимально висели. Был обычный день, мы зашли, посидели, исполнили, вышли с другом на улицу, ждали такси, и он говорит: «Какие-то два странных типа стоят, в капюшончиках какие-то темные». Я говорю: «Ну стоят, и типа и че?».

В это время Тима начал прикалываться над другом, изображая полицейского, якобы он под прикрытием и нашел у спутника наркотики.

— Буквально из ниоткуда появляется минивэн, и вылезают дяди в масках, кладут в пол. Не сходится в голове, что это происходит с нами. Секунды 2—3 постоял, но дяди не очень этого хотели, поэтому через минутку за носик держался.

Про наркотики

— Я вообще не нюхаю, могу там косячком побаловаться где-то, этого не скрываю. То, что в кармане оказался порошок, — глупейшее стечение обстоятельств...

Задержание было спланировано

— Просто слушали чувачка, который со мной был... Одна из теорий, почему его слушали, в том, что он в окружении Макса Коржа, а это окружение — как будто вот все на большом карандашике. Мы потом получили распечатки звонков, я читаю их — детский сад, ясельная группа, как будто мы в Европе, где к этому нормальное отношение, а ты спокойно звонишь и спрашиваешь: «Бро, есть что нибудь?»

Сумма залога

—...примерно 3500—4000 долларов.

Почему расстался с лейблом?

— В какой-то момент словил мысль, что моя жизнь двигается не так, как я этого хотел, я вижу это совсем по-другому... Мне приходится кому-то доказывать что-то, что касается такого необъятного явления, как музыка. Когда на каком-то этапе нужно было доказывать руководителю лейбла, мол, вот это было бы прикольно, и это может не попасть в его настроение... «Ну ребята, займитесь делом, сделайте что-то прикольное».

Я понимал, что обречен, когда я начал чувствовать разницу, какое музло я делаю на студии с ребятами и дома сам, и такой: какого черта? Я никому ничего не должен.

О товарном знаке "Тима Белорусских"

— Я его зарегистрировал на себя, это еще будет рассматриваться, долгий процесс. Тима Белорусских — это не проект, это человек, это я.

Про хиты

— Припев «Незабудки» — Сашин, в «Мокрых кроссах» — все мое, в «Одуванчике» — наполовину, совместное. Я могу сам написать себе текст, мне нужно будет где-то больше времени, я люблю посидеть, какими-то метафорами описать, а было так — пуф, вот тебе песенка, иди исполни, артистишка.

Напомним, суд Московского района Минска приговорил Тиму Белорусских (Тимофея Морозова) к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Его друга также приговорили к двум годам «домашней химии». На протяжении всего срока ребят будет посещать милиция, после 19:00 они обязаны быть дома. Выход на улицу ограничен, будет определен маршрут. Выезд в другой населенный пункт возможен только с разрешения уголовно-исполнительной инспекции.

(будет дополнено)