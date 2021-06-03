Продажи Lada в России выросли в два с половиной раза

Источник материала: Onliner

Компания «АвтоВАЗ» отчиталась по продажам в РФ за май 2021 года. В прошлом месяце крупнейший российский производитель реализовал у себя на родине 38 284 автомобиля Lada — это в 2,5 раза больше, чем годом ранее, пишет «Автостат» .

По итогам пяти месяцев текущего года российские дилеры Lada реализовали 160 123 машины. Это на 53% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Наиболее продаваемой моделью Lada в мае стала Granta, чья реализация увеличилась в 2,2 раза и составила 12 829 автомобилей.

Второй результат показала Vesta — 10 050 проданных машин (рост в 2,2 раза). На третьем месте по популярности среди моделей Lada идет бюджетный универсал Largus с показателем 6357 реализованных универсалов и фургонов (рост в 2,5 раза). В мае «АвтоВАЗ» начал продажи автомобилей семейства Granta с модернизированным восьмиклапанным двигателем 1,6 л, которым ранее начал оснащаться обновленный Largus. Кроме того, Granta стала первой моделью компании, подключенной к телематической платформе Lada Connect, позволяющей удаленно управлять системами автомобиля с помощью смартфона.