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Продажи Lada в России выросли в два с половиной раза
Источник материала: Onliner
Компания «АвтоВАЗ» отчиталась по продажам в РФ за май 2021 года. В прошлом месяце крупнейший российский производитель реализовал у себя на родине 38 284 автомобиля Lada — это в 2,5 раза больше, чем годом ранее, пишет
По итогам пяти месяцев текущего года российские дилеры Lada реализовали 160 123 машины. Это на 53% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Наиболее продаваемой моделью Lada в мае стала Granta, чья реализация увеличилась в 2,2 раза и составила 12 829 автомобилей.
Второй результат показала Vesta — 10 050 проданных машин (рост в 2,2 раза). На третьем месте по популярности среди моделей Lada идет бюджетный универсал Largus с показателем 6357 реализованных универсалов и фургонов (рост в 2,5 раза). В мае «АвтоВАЗ» начал продажи автомобилей семейства Granta с модернизированным восьмиклапанным двигателем 1,6 л, которым ранее начал оснащаться обновленный Largus. Кроме того, Granta стала первой моделью компании, подключенной к телематической платформе Lada Connect, позволяющей удаленно управлять системами автомобиля с помощью смартфона.
бордовый, универсал, бензин 1.8 л, автоматическая, передний привод
оранжевый, универсал, бензин 1.8 л, автоматическая, передний привод
красный, универсал, бензин 1.8 л, автоматическая, передний привод
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Компания «АвтоВАЗ» отчиталась по продажам в РФ за май 2021 года. В прошлом месяце крупнейший российский производитель реализовал у себя на родине 38 284 автомобиля...
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