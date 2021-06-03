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Продажи Lada в России выросли в два с половиной раза

03.06.2021 14:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания «АвтоВАЗ» отчиталась по продажам в РФ за май 2021 года. В прошлом месяце крупнейший российский производитель реализовал у себя на родине 38 284 автомобиля Lada — это в 2,5 раза больше, чем годом ранее, пишет «Автостат»

По итогам пяти месяцев текущего года российские дилеры Lada реализовали 160 123 машины. Это на 53% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Наиболее продаваемой моделью Lada в мае стала Granta, чья реализация увеличилась в 2,2 раза и составила 12 829 автомобилей.

Второй результат показала Vesta — 10 050 проданных машин (рост в 2,2 раза). На третьем месте по популярности среди моделей Lada идет бюджетный универсал Largus с показателем 6357 реализованных универсалов и фургонов (рост в 2,5 раза). В мае «АвтоВАЗ» начал продажи автомобилей семейства Granta с модернизированным восьмиклапанным двигателем 1,6 л, которым ранее начал оснащаться обновленный Largus. Кроме того, Granta стала первой моделью компании, подключенной к телематической платформе Lada Connect, позволяющей удаленно управлять системами автомобиля с помощью смартфона.

LADA Vesta I BLACK IDITION SW, 2018 г.в., 30 848 км
бордовый, универсал, бензин 1.8 л, автоматическая, передний привод
24 997 р.
9848$ / 8077€
LADA Vesta I, 2019 г.в., 22 000 км
оранжевый, универсал, бензин 1.8 л, автоматическая, передний привод
27 667 р.
10 900$ / 8939€
LADA Vesta I, 2018 г.в., 41 480 км
красный, универсал, бензин 1.8 л, автоматическая, передний привод
31 472 р.
12 399$ / 10 169€
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Компания «АвтоВАЗ» отчиталась по продажам в РФ за май 2021 года. В прошлом месяце крупнейший российский производитель реализовал у себя на родине 38 284 автомобиля...
 
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