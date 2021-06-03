Bloomberg: ЕС в пятницу одобрит санкции против белорусских авиакомпаний

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.





По данным источников, если эти меры будут одобрены, они могут вступить в силу уже в ночь на субботу.





Кроме того, на следующей неделе ЕС собирается обсудить дальнейшие ограничительные меры в отношении как минимум семи физических лиц и одной организации.





tutby_official. «В настоящее время санкционный список, который обсуждается, включает министров, представителей ВВС Беларуси и других связанных с авиацией лиц», — цитирует слова источников агентства



