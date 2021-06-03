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Bloomberg: ЕС в пятницу одобрит санкции против белорусских авиакомпаний

03.06.2021 15:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Европейские дипломаты, как ожидается, одобрят в пятницу запрет на полеты белорусских перевозчиков в европейском воздушном пространстве.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным источников, если эти меры будут одобрены, они могут вступить в силу уже в ночь на субботу.

Кроме того, на следующей неделе ЕС собирается обсудить дальнейшие ограничительные меры в отношении как минимум семи физических лиц и одной организации.

«В настоящее время санкционный список, который обсуждается, включает министров, представителей ВВС Беларуси и других связанных с авиацией лиц», — цитирует слова источников агентства tutby_official.
 
 
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Европейские дипломаты, как ожидается, одобрят в пятницу запрет на полеты белорусских перевозчиков в европейском воздушном пространстве.
 
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