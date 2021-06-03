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Bloomberg: ЕС в пятницу одобрит санкции против белорусских авиакомпаний
Источник материала: Партизан
Европейские дипломаты, как ожидается, одобрят в пятницу запрет на полеты белорусских перевозчиков в европейском воздушном пространстве.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
По данным источников, если эти меры будут одобрены, они могут вступить в силу уже в ночь на субботу.
Кроме того, на следующей неделе ЕС собирается обсудить дальнейшие ограничительные меры в отношении как минимум семи физических лиц и одной организации.
«В настоящее время санкционный список, который обсуждается, включает министров, представителей ВВС Беларуси и других связанных с авиацией лиц», — цитирует слова источников агентства
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Европейские дипломаты, как ожидается, одобрят в пятницу запрет на полеты белорусских перевозчиков в европейском воздушном пространстве.
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