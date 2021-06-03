– Украина вслед за странами Евросоюза закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов. Чем объясняются действия Киева?





– Здесь сказались несколько факторов. Во-первых, определенное давление европейских партнеров (в первую очередь партнеров из Восточной Европы) по солидаризации.





Во-вторых, были внутриполитические соображения. Некоторые бывшие разведчики Украины фактически обвинили окружение президента Зеленского в провале спецоперации по выманивании бойцов российского ЧВК в 2020 году на украинскую территорию: в Беларуси их задержали местные спецслужбы и выдали России.





Есть желание нейтрализовать негативную для себя риторику, предупредить последующие возможные выпады в адрес президента Зеленского.





– Лукашенко, вернувшись с переговоров с Путиным, заявил, что возможно открытие авиарейса в Крым. Как думаете, он действительно решится на это?





– Скорее нет. Попытка запустить авиарейсы напрямую весьма рискованна. Хотя бы с той точки зрения, что это может стать концом компании «Белавиа».





Из-за западных санкций в Крым теперь летают только внутрироссийские авиакомпании, который созданы под эти цели. Попытка «Белавиа» войти в эту схему и политическую комбинацию будет означать большие проблемы для авиакомпании уже не только в Европе, но и по всему миру.





– Кажется, что у Лукашенко сквозит обида на Зеленского и украинские власти. Почему? Он считает, что ему должны быть обязаны за его нейтральную позицию по Крыму и Донбассу?





– Лукашенко очевидно считал, что Украина может занять несколько иную позицию по белорусскому кризису, не присоединяться к решениям, на которых настаивают Вильнюс и Варшава.





Безусловно, с его стороны здесь во многом есть эмоциональная составляющая. Увы, в белорусской политике слишком многое зависит от эмоциональных реакций одного человека.





– Как в целом можно обрисовать позицию официального Киева? Там не признали Лукашенко легитимным президентом, но и на радикальные шаги в отношении белорусских властей до недавнего времени не шли.





– В Украине не определились с форматом и алгоритмом работы по белорусскому направлению. По состоянию на сегодня есть определенная политическая риторика, но не видно долгосрочной стратегии. И это как раз то, что создает элемент неопределенности в двухсторонних отношениях – не только эмоциональные реакции Лукашенко.





С одной стороны, есть высокая взаимная экономическая зависимость, которая требует осторожных действий. С другой – есть политическое давление соседей, а также желание продемонстрировать свою собственную ценностную политику.





Когда все это накладывается на отсутствие стратегического видения, что делать с Беларусью с точки зрения украинских интересов в течение 5-7 лет, это приводит к серии разовых решений, которые в сумме не дают существенного эффекта, а наоборот создают немало конфликтных зон.





Увы, но очень велика вероятность, что конфликт между властями Беларуси и Украины будет развиваться по нарастающей.