Погода в СНГ: в Армению пришло полноценное лето, в Беларуси завершилась посевная

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Солнечно, без осадков и тепло. Воздух в Москве и области прогреется до 22 градусов. Холодный старт лета остался в прошлом. Сейчас все показатели возвращаются к климатическим нормам. О погоде в странах Содружества – в материале «МИР 24».

В Беларуси начинается настоящее лето. Ожидается от 18 до 23 градусов тепла. Сегодня будет немного облачно, но без осадков. Аграрии подводят итоги посевной кампании. Она запоздала почти на три недели из-за холодной весны. Сейчас рапсом, кукурузой и зерновыми уже засеяно больше 90% площадей. Некоторые участки до сих пор недоступны для полевых работ из-за дождей. Также в хозяйствах страны началась заготовка корма для скота.

Жара в Кыргызстане бьет температурные рекорды. В тени до плюс 35. Синоптики отмечают, что это самое знойное начало лета в Бишкеке за всю историю метеонаблюдений. На юге страны до плюс 40. Врачи рекомендуют носить головные уборы и пить больше воды, а также избегать открытого солнца с полудня до 16 часов. Освежиться можно в прохладе столичных фонтанов. Однако купаться в них запрещено.

Сколько воды нужно пить в жару?

Советы врачей

В Казахстане в нескольких регионах по-прежнему жарко – плюс 30. Но на большей части страны синоптики обещают дожди и грозы. Жителям Шымкента начало лета запомнится ураганом. В городе продолжают ликвидировать его последствия. Порывы ветра в 26 метров в секунду валили деревья и срывали крыши со зданий. Без кровли остались 10 зданий – это жилые дома и школы. Повреждено шесть автомобилей, а 14 тысяч человек остались без электричества.

Сегодня на большей части Таджикистана ожидается повышение температуры до 40 градусов, на юге – плюс 45. Над страной нависнет пелена песчаной пыли. Жара и загрязнение атмосферного воздуха может негативно отразиться на самочувствии. Спасатели рекомендуют избегать длительных прогулок, чаще пить воду и пользоваться солнцезащитными кремами.