ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси в этом году не будет повышаться цена на платное образование

03.06.2021 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 июня ― Sputnik. Повышать стоимость образования студентам-платникам в этом году не планируется, заявил в пресс-центре Sputnik начальник главного управления профессионального образования Минобразования Беларуси Сергей Касперович.

"Для тех, кто поступает на первый курс в этом году, сохранены размеры платы, которые установлены ранее", - сказал он.

Касперович отметил, что в структуре платного образования самую главную статью расходов занимает оплата труда преподавателей. Растет зарплата - происходят корректировки в стоимости обучения.

Напомним, в апреле МАРТ опубликовал прогноз по росту цен на ряд товаров и услуг на 2021 год. Согласно документу, в третьем квартале в Беларуси высшее и средне-специальное образование подорожает на 10%.

Самые дорогие специальности в Беларуси

Сергей Касперович подчеркнул, что Минобразования не ведет рейтинг специальностей с точки зрения ценового фактора, поскольку в этом потребностей нет. Однако есть специальности в вузах, где студенты платят больше остальных.

"Средняя стоимость года обучения при получении высшего образования в Беларуси колеблется от трех до четырех тысяч белорусских рублей, где-то выше. Это медицинские специальности, правоведение и иные - выше четырех тысяч в год", - пояснил он.

Сотрудник ведомства не исключает: возможно, в будущем в Беларуси появятся и более дорогие специальности, исходя из того, что они могут быть материалоемкими. Также, по его словам, дорогой станет подготовка пилотов, первый набор которых в этом году проведет Белорусская академия авиации. Ранее сообщалось, что подготовка гражданских летчиков в нашей стране может составить 73 тысячи долларов.

"Данная специальность будет весьма затратной, и реальные цифры мы увидим, когда начнется процесс подготовки. Тогда будут видны фактические расходы", - подытожил Касперович.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представитель Минобразования также рассказал и о самых дорогих специальностях в белорусских вузах на сегодняшний день.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Первым „Спутником“ укололи, а второй закончился». Каким может быть перерыв между двумя вакцинами?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by