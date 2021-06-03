Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы:

― предстоящая встреча Путина и Байдена в Швейцарии: "Новая Ялта" либо полная непредсказуемость?

― американская модель мироустройства и доллар исчерпали свои возможности влиять на мировые процессы;

― триада мировых лидеров Россия, Китай и США: выиграет тот, кто окажется в дуэте?

― как гармонизировать гражданское общество, чтобы оно не "искрило"?

― глобальная этика придет на смену идеологиям?

Программу "Горизонт событий" с участием известного российского политического эксперта Владимира Киреева смотрите на Sputnik Беларусь.

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