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Киреев: Россия, Китай и США ― выиграют те, кто окажется в "дуэте"

03.06.2021 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Сосновский: в каком контексте Путин и Байден могут говорить о Беларуси

― предстоящая встреча Путина и Байдена в Швейцарии: "Новая Ялта" либо полная непредсказуемость?

― американская модель мироустройства и доллар исчерпали свои возможности влиять на мировые процессы;

― триада мировых лидеров Россия, Китай и США: выиграет тот, кто окажется в дуэте?

― как гармонизировать гражданское общество, чтобы оно не "искрило"?

― глобальная этика придет на смену идеологиям?

Программу "Горизонт событий" с участием известного российского политического эксперта Владимира Киреева смотрите на Sputnik Беларусь.

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В студии радио Sputnik гость программы "Горизонт событий", известный российский политический эксперт Владимир Киреев.
 
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