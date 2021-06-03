|
Киреев: Россия, Китай и США ― выиграют те, кто окажется в "дуэте"
03.06.2021 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Темы беседы:
― предстоящая встреча Путина и Байдена в Швейцарии: "Новая Ялта" либо полная непредсказуемость?
― американская модель мироустройства и доллар исчерпали свои возможности влиять на мировые процессы;
― триада мировых лидеров Россия, Китай и США: выиграет тот, кто окажется в дуэте?
― как гармонизировать гражданское общество, чтобы оно не "искрило"?
― глобальная этика придет на смену идеологиям?
Программу "Горизонт событий" с участием известного российского политического эксперта Владимира Киреева смотрите на Sputnik Беларусь.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В студии радио Sputnik гость программы "Горизонт событий", известный российский политический эксперт Владимир Киреев.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)