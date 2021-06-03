|
КГБ Беларуси и СВР России договорились вместе противодействовать Западу
03.06.2021 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 июн - Sputnik. КГБ Беларуси и СВР России договорились вместе противодействовать "деструктивной деятельности Запада", сообщили Sputnik в пресс-службе комитета госбезопасности Беларуси.
"Отмечена важность консолидации усилий, направленных на укрепление потенциала Москвы и Минска в деле противостояния глобальным вызовам и новым угрозам безопасности Союзного государства", – отметили в пресс-службе.
© Sputnik / Евгений Биятов
Руководители спецслужб также обсудили результаты и перспективы взаимодействия "в условиях агрессивной политики США".
"СВР России и КГБ Беларуси в духе традиционно братских отношений договорились о ведении совместной работы по противодействию деструктивной деятельности Запада, нацеленной на дестабилизацию политической и социально-экономической ситуации на пространстве Союзного государства", – говорится в сообщении.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Комитета госбезопасности Иван Тертель и директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сегодня провели рабочую встречу в Витебске.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)