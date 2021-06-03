КГБ Беларуси и СВР России договорились вместе противодействовать Западу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 июн - Sputnik. КГБ Беларуси и СВР России договорились вместе противодействовать "деструктивной деятельности Запада", сообщили Sputnik в пресс-службе комитета госбезопасности Беларуси.

"Отмечена важность консолидации усилий, направленных на укрепление потенциала Москвы и Минска в деле противостояния глобальным вызовам и новым угрозам безопасности Союзного государства", – отметили в пресс-службе.

Руководители спецслужб также обсудили результаты и перспективы взаимодействия "в условиях агрессивной политики США".

"СВР России и КГБ Беларуси в духе традиционно братских отношений договорились о ведении совместной работы по противодействию деструктивной деятельности Запада, нацеленной на дестабилизацию политической и социально-экономической ситуации на пространстве Союзного государства", – говорится в сообщении.

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