Новый клип Билли Айлиш набрал больше 10 млн просмотров за сутки

Источник материала: Sputnik Беларусь

Любимица американских тинейджеров Билли Айлиш удивила поклонников: новый клип певицы набрал более 10 миллионов просмотров за 24 часа.

Не так давно Айлиш, которую все помнят по неоново-зеленой прическе, неожиданно сменила имидж и превратилась в платиновую блондинку. Изменения также затронули стиль и музыку певицы. Закрытая девушка в мешковатой одежде превратилась в женственную леди и представила себя в новом амплуа.

Новый клип Билли Айлиш на композицию Lost Cause вышел 2 июня и сразил поклонников наповал: это доказывают просмотры на YouTube - больше 10 миллионов за сутки!

Видео значительно отличается от всех работ Айлиш: цветами, постановкой и луками певицы, которая меняет безразмерную футболку и кепку на шелковую пижаму с эффектным декольте.

Судя по всему, новая Билли уже покорила поклонников: многие отметили, что звезда поменялась в лучшую сторону и, возможно, в этом виноват новый бойфренд певицы .

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