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Биржа: доллар и евро упали на торгах 3 июня

03.06.2021 15:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Три основные иностранные валюты завершили свои сегодняшние сессии на БВФБ.

Биржа: доллар и евро упали на торгах 3 июня

Евро снизился на 0,0023 пункта — 3,0927 белорусского рубля.

Доллар потерял 0,0009 пункта — 2,5374 белорусского рубля.

Российский рубль поднялся на 0,0097 пункта — 3,4644 белорусского рубля за 100 российских.

Следующие торги состоятся 4 июля.

Минувшая рабочая неделя (24-28 мая) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала ростом всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

С начала года средний курс наличного доллара снизился на 3,25% (с 2,6194 до 2,5343 рубля). 

 

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Курсы валют
 
 
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Три основные иностранные валюты завершили свои сегодняшние сессии на БВФБ.
 
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