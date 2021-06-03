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Биржа: доллар и евро упали на торгах 3 июня
Источник материала: Навiны
Три основные иностранные валюты завершили свои сегодняшние сессии на БВФБ.
Евро снизился на 0,0023 пункта — 3,0927 белорусского рубля.
Доллар потерял 0,0009 пункта — 2,5374 белорусского рубля.
Российский рубль поднялся на 0,0097 пункта — 3,4644 белорусского рубля за 100 российских.
Следующие торги состоятся 4 июля.
Минувшая рабочая неделя (24-28 мая) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала
С начала года
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Три основные иностранные валюты завершили свои сегодняшние сессии на БВФБ.
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