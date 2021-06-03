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В Пинске снова судят журналиста «Белсата» Виктора Ярошука

03.06.2021 15:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Журналисту вменяется в вину подготовка видеоматериала для телеканала «Белсат» без соответствующей аккредитации в Министерстве иностранных дел Беларуси.

В Пинске снова судят журналиста «Белсата» Виктора Ярошука

Свою вину Ярошук не признает. В суде Виктор заявил, что договорные отношения с телеканалом «Белсат» у него закончились в конце прошлого года. В настоящее время он обычный пенсионер, сообщает Белорусская ассоциация журналистов. 

В материалах дела говорится о том, что 1 мая Ярошук на ряде улиц в историческом центре Пинска общался с прохожими, интересовался их мнением по поводу судебного процесса над жителями города.

Данная тема освещалась в одной из программ на телеканале «Белсат». Туда вошел и опрос жителей Пинска относительно происходивших в Пинске в ночь после президентских выборов событий. В Пинском ГОВД уверены, что данный опрос проводил именно Ярошук.

 
 
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Журналисту вменяется в вину подготовка видеоматериала для телеканала «Белсат» без соответствующей аккредитации в Министерстве иностранных дел Беларуси.
 
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