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Тертель и Нарышкин договорились сообща противостоять «агрессивному» Западу

03.06.2021 15:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Результаты и перспективы взаимодействия в сфере обеспечения национальных интересов России и Беларуси «в условиях агрессивной политики США и стран Запада» обсуждались на встрече председателя КГБ Ивана Тертеля с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным. Как сообщает пресс-служба КГБ, встреча состоялась 3 июня в Витебске.

Тертель и Нарышкин договорились сообща противостоять «агрессивному» Западу

«СВР России и КГБ Беларуси в духе традиционно братских отношений договорились о ведении совместной работы по противодействию деструктивной деятельности Запада, нацеленной на дестабилизацию политической и социально-экономической ситуации на пространстве Союзного государства», — говорится в сообщении.

На встрече также отмечена «важность консолидации усилий, направленных на укрепление потенциала Москвы и Минска в деле противостояния глобальным вызовам и новым угрозам безопасности Союзного государства».

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Результаты и перспективы взаимодействия в сфере обеспечения национальных интересов России и Беларуси «в условиях агрессивной политики США и стран Запада»...
 
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