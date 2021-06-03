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Для транспортного налога все готово? ГАИ передала налоговой сведения о владельцах транспортных средств

03.06.2021 15:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Министерство по налогам и сборам проинформировало о загрузке в сервис «Личный кабинет плательщика» сведений ГАИ о принадлежащих физическим лицам транспортных средствах, выпущенных начиная с 1992 года. На основе этих данных и нужно будет платить транспортный налог.

Сведения размещены в разделе «Сведения о транспортных средствах», перейдя в который, можно просмотреть информацию о принадлежащих налогоплательщику транспортных средствах, зарегистрированных в органах ГАИ по состоянию на 01.01.2021.

В МНС подчеркнули, что при необходимости можно обратиться в регистрационное подразделение ГАИ для корректировки сведений о таких транспортных средствах или для их снятия с учета для утилизации.

Тот, кто не зарегистрирован в качестве пользователя сервиса «Личного кабинета плательщика для физических лиц», может получить доступ  к данному сервису (логин и пароль) лично в любой инспекции МНС, независимо от места постановки на учет. При обращении в инспекцию при себе необходимо иметь паспорт или вид на жительство в Республике Беларусь.

В ближайшее время министерством будет реализована возможность регистрации в качестве пользователя сервиса «Личного кабинета плательщика для физических лиц» и получения логина и пароля дистанционным способом путем идентификации через межбанковскую систему идентификации (МСИ).

В министерстве напомнили, что с 4 марта 2021 года введен упрощенный порядок снятия с учета транспортных средств для утилизации. Ознакомиться с данным порядком можно в регистрационных подразделениях органов ГАИ (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 01.03.2021 №122 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 декабря 2002 г. №1849»).

С 2021 года в Беларусь введен транспортный налог, который предусматривает уплату по сроку не позднее 15 декабря 2021 года авансового платежа и по сроку не позднее 15 ноября 2022 транспортного налога в отношении принадлежащих физическим лицам в 2021 году транспортных средств.

Плательщиками транспортного налога признаются физические лица, за которыми зарегистрированы в Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел транспортные средства. При передаче транспортного средства в финансовую аренду (лизинг) плательщиком транспортного налога признается лизингополучатель.

Подробная информация размещена на сайте Министерства по налогам и сборам.

Как сообщалось, данные о регистрации авто теперь можно проверить на сайте МВД.

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