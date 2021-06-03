Это самый детальный снимок отдельных атомов из когда-либо сделанных

Источник материала: Onliner

Физики Корнелльского университета (Нью-Йорк) получили изображение атомов с самым высоким разрешением на данный момент, побив рекорд 2018 года. Ученые сделали это изображение с помощью электронной микроскопии, доведя технологию до предела возможного.

Физики использовали технику, называемую птихографией, передает New Scientist . Они освещали кристалл рентгеновскими лучами, а затем использовали углы рассеянных электронов, чтобы определить форму атомов, которые их рассеивали.

Новое изображение вдвое превышает разрешение, которого той же команде ученых под руководством Дэвида Мюллера удалось добиться в 2018 году.

— Ключевым прорывом в этом году стало то, что мы нашли способ расшифровать это многократное рассеяние, эту проблему 80-летней давности. В течение этих лет у нас не было решения, а теперь с помощью некоторых очень умных алгоритмов, разработанных нашими коллегами, мы смогли распутать это многократное рассеяние, — говорит Дэвид Мюллер.

Размытие на текущем кадре происходит из-за движения самих атомов. Уменьшить его можно, если максимально охладить образцы, после чего атомы не будут так сильно колебаться.



