В продаже снова появилась косметика Nivea. Что происходит?

Источник материала: Onliner

Продавцы нанесли специальную маркировку на признанную «недружественной белорусскому народу» продукцию бренда и стали распродавать остатки. На это им дали 60 дней. Когда распродадут — косметика бренда исчезнет из белорусских магазинов, ее запрещено ввозить полгода.

«Маркированные остатки разрешили продавать в течении 60 дней»

В некоторых магазинах продукция Nivea уже появилась в продаже, в некоторых ее нет до сих пор. Например, продавцы гипермаркета ProStore в Малиновке рассказали, что маркированную продукцию стали продавать на прошлой неделе. Если присмотреться, то на каждой баночке можно заметить наклейку, похожую на акциз.





— У нас Nivea появилась примерно в середине в прошлой недели. Маркированные остатки разрешили продавать в течении 60 дней, — пояснила продавец.

Что бросается в глаза, Nivea — единственный бренд на полке в гипермаркете, у которого нет ни одной позиции на скидке.







В магазине «Мила» неподалеку продавец говорит, что продукция появилась только вчера. Но и здесь нет ни одного ценника со скидкой.

— Пока у нас есть сертификат, мы можем продавать маркированные остатки. Сами вчера клеили эти наклейки и ставили все на полки, работы было много, поговорит Екатерина. — Но что удивительно: на цене это никак не отразилось, думали, подорожает, но все примерно так и осталось.









Судя по ценникам, многие позиции стоят ровно столько, сколько и до их исчезновения с полок: копейка в копейку.

Что случилось?

Напомним, в апреле стало известно, что в Беларуси вводят временный запрет на ввоз и продажу отдельных продуктов компании Nivea. Изначально сообщалось, что Министерство здравоохранения выявило нарушения правил продажи и несоблюдение сроков годности. Мы сразу же направили запрос в ведомство, чтобы узнать, опасна ли продукция для потребителей и в какие сроки ее планируют изъять из продажи. Ответа на него мы до сих пор не получили.





Продавцы долгое время недоумевали , что происходит, ведь никаких указаний многим не приходило. Кто-то убрал продукцию с прилавков на всякий случай, кто-то ждал разъяснений.

Спустя время Совет министров выпустил постановление №240, которым запретил ввоз в страну товаров групп компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf. Теперь уже речи о нарушении санитарных правил и правил торговли даже не было, причиной запрета назвали… «недружественные действия в отношении белорусского народа».

«Для обеспечения защиты национальных интересов, с учетом недружественных действий в отношении белорусского народа, правительством установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь», — сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Совета министров Александра Исаева.

В постановлении указали и новые правила. Согласно документу, после вступления его в силу магазин должен приостановить оптовую и розничную торговлю товарами этих компаний. Дальше в течение 5 дней провести инвентаризацию остатков, оформить опись и в течение 5 дней предоставить в налоговую. Дальше в течение 60 дней товары маркируются специальной маркировкой, а потом их можно продавать.