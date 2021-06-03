«Первым „Спутником“ укололи, а второй закончился». Каким может быть перерыв между двумя вакцинами?

Источник материала: Onliner

Сегодня Максим пришел в боровлянскую поликлинику, чтобы через 21 день после первой дозы «Спутника» получить вторую. Но она закончилась, сообщили ему в кабинете. В устной беседе нехватку прививки объяснили тем, что запланированный объем ушел в центр вакцинации (уже закрытый для новых клиентов) в «Экспобеле».

— Да, вторые дозы закончились. Должны быть в середине месяца, звоните, — уточнили в поликлинике.

Не теряет ли из-за этого смысл и эффективность для привитого первой вакциной человека вся кампания? Говорят, что нет.

— Промежуток между первой и второй прививками при вакцинации «Спутником V» можно увеличить до 60 дней, — сообщал в марте директор разработавшего препарат Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Он подчеркнул, что это не повлияет на эффективность прививки.