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«Первым „Спутником“ укололи, а второй закончился». Каким может быть перерыв между двумя вакцинами?

03.06.2021 15:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня Максим пришел в боровлянскую поликлинику, чтобы через 21 день после первой дозы «Спутника» получить вторую. Но она закончилась, сообщили ему в кабинете. В устной беседе нехватку прививки объяснили тем, что запланированный объем ушел в центр вакцинации (уже закрытый для новых клиентов) в «Экспобеле».

Да, вторые дозы закончились. Должны быть в середине месяца, звоните, — уточнили в поликлинике.

Не теряет ли из-за этого смысл и эффективность для привитого первой вакциной человека вся кампания? Говорят, что нет.

— Промежуток между первой и второй прививками при вакцинации «Спутником V» можно увеличить до 60 дней, — сообщал в марте директор разработавшего препарат Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Он подчеркнул, что это не повлияет на эффективность прививки.

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Сегодня Максим пришел в боровлянскую поликлинику, чтобы через 21 день после первой дозы «Спутника» получить вторую. Но она закончилась, сообщили ему в кабинете. В...
 
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