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За выигрыш в лотерею парень купил BMW, а теперь его будут судить за ДТП с пострадавшей

03.06.2021 15:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Следственным управлением УСК по Минской области завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем весной в Воложинском районе. В аварию попал молодой человек, купивший BMW за выигрыш в лотерею.

По данным следствия, около 23:30 30 марта 19-летний парень, находясь в нетрезвом состоянии, сел за руль недавно приобретенного автомобиля BMW.

— Примечательно, что водительское удостоверение и документы на автомобиль у молодого человека отсутствовали, а транспортное средство он приобрел за денежные средства, которые выиграл в лотерею. С собой он захватил приятеля, с которым в этот день пил пиво, а также его знакомую. Заехать к еще одной девушке, как планировалось, молодые люди не успели. Вблизи деревни Глеи Воложинского района водитель съехал в кювет, где совершил наезд на дерево, — рассказала официальный представитель УСК по Минской области Елена Крупенина.

В результате ДТП 14-летняя девушка, пассажир автомобиля, получила тяжкие телесные повреждения.

К материалам уголовного дела приобщены заключения экспертиз, проведенных специалистами ГКСЭ. Допрошены обвиняемый, потерпевшая и свидетели, проведен следственный эксперимент.

— Как установило следствие, молодой человек не учел неблагоприятные погодные и дорожные условия (мокрое состояние проезжей части и туман). В ходе допроса обвиняемый признал себя виновным и пояснил, что в тумане не заметил перекрестка, съехал в кювет, где столкнулся с деревом, — сообщили в СК.

По результатам расследования действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) Уголовного кодекса.

В отношении обвиняемого применена мера пресечения в виде личного поручительства. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
 
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Следственным управлением УСК по Минской области завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем весной в Воложинском...
 
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