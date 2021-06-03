В ролике показывают Романа Протасевича, который молча сидит напротив ведущего.

Само интервью начнется на телеканале в 20:00.

Напомним, вчера вечером в сюжете гостелеканала ОНТ также была описана версия произошедшего с самолетом Ryanair.

Также в сюжете использовали видео с допросов Романа Протасевича.приводит самые важные фразы, озвученные Романом, из этой записи. Вот так сам Протасевич рассказывал о рейсе:

«Когда подлетали к аэропорту, я понял, что паниковать бесполезно. Увидел, самолет подъезжает не к зданию аэропорта, а в сторонку, на заготовленную площадку. Увидел: там стоит большое количество людей в „гражданке“ в световозвращающих жилетках, было несколько микроавтобусов. Думал, меня встречают с помпой как известного персонажа, людей принял за журналистов в жилетках. Думал, под звук фотокамер, под софиты, телеобъективы буду спускаться. Разве что не по красной дорожке. Еще увидел: там стояли сотрудники спецназа в форме, бронежилетах, с оружием. Ну, во всяком случае, это будет красиво».









«Я сказал Соне: как только самолет будет на земле, моментально об этом сообщить хоть кому-нибудь. Автобус был битком забит, я не стал к ней прорываться, не хотел рядом с ней стоять и разговаривать в надежде на то, что если меня задержат, то, может, ее не задержат. И как минимум все обойдется хотя бы для нее».





«У меня был личностный конфликт только с одним человеком, достаточно напряженный. Особенно в последние дни. Изначально у нас не было конфликтов, но на первой пьянке он сказал, что будут проблемы. У нас у обоих, мол, сильные характеры, поэтому могут быть проблемы. Я единственный раз написал в рабочий чат за 40 минут до вылета, куда и как я буду лететь. Там был и этот человек, и случается такая ситуация. Я находился в СИЗО, и у меня не было никакой информации. Одной из первых вещей, о которой я подумал, — реально меня просто подставили! Я нигде это не говорил, а как только я это сказал, сразу оказался в Минске . Я уверен, что у него были связи с киберпартизанами, которые ранее занимались лжеминированиями по всей Беларуси. Причем массовыми».





«Простой пример: с Франаком Вечерко были хорошие отношения. Я снимал визит Тихановской в Афинах. Все было прекрасно, два дня отработали. Он меня хвалил. Он улетел, и меньше чем за неделю отношение ко мне изменилось на противоположное. Я с ним общался — и он сказал: нам надо рассмотреть перспективы дальнейшего сотрудничества».