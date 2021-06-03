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Редактора Hrodna.life оштрафовали на 725 рублей за распространение "экстремистских материалов"

03.06.2021 15:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Редактор спецпроектов Hrodna.life Ирина Новик получила 25 базовых штрафа по статье об распространении экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП), сообщил в фейсбуке главред издания Алексей Шота.

Новик осудили на выездном заседании суда в здании Ленинского РОВД Гродно.

Ирину Новик задержали 1 июня в гродненском отделе милиции — она приходила туда к участковому. До суда журналистка содержалась в изоляторе временного содержания.

30 мая в Гродно задерживали главреда Hrodna.life Алексея Шота. На него составили протокол за распространение экстремистских материалов, а в квартире силовики провели осмотр и изъяли один ноутбук, один телефон, три старых жестких диска и красно-белый зонтик. После Шота отпустили.
 
Теги: Гродно
 
 
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Редактор спецпроектов Hrodna.life Ирина Новик получила 25 базовых штрафа по статье об распространении экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП), сообщил в фейсбуке...
 
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