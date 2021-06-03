выездном заседании суда в здании Ленинского РОВД Гродно. Новик осудили на





Ирину Новик задержали 1 июня в гродненском отделе милиции — она приходила туда к участковому. До суда журналистка содержалась в изоляторе временного содержания.





30 мая в Гродно задерживали главреда Hrodna.life Алексея Шота. На него составили протокол за распространение экстремистских материалов, а в квартире силовики провели осмотр и изъяли один ноутбук, один телефон, три старых жестких диска и красно-белый зонтик. После Шота отпустили.