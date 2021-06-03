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В отношении РФ и Беларуси идет гибридная война – Нарышкин
03.06.2021 15:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 июн – Sputnik. Москва и Минск расценивают действия Запада против себя как элементы гибридной войны, заявил глава СВР РФ Сергей Нарышкин.
"Должен сказать, что в Российской Федерации нашими гражданами эти действия воспринимаются крайне негативно. У нашего населения растет неприемлемость такой политики западных стран", – сказал он.
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При этом подчеркнул, что против России и Беларуси Западом используются элементы гибридной войны.
"Мы оцениваем действия Западных стран как агрессивные акции, которые предпринимаются вне рамок международного права. В России растет неприемлемость такой позиции западных стран. Я думаю, что и в белорусском обществе происходят похожие явления. Это, безусловно, элементы гибридной воны, агрессивные действия. Термин "недружественные шаги" – он очень мягкий", – сказал Нарышкин.
Рабочая встреча директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина и Председателя ККБ Беларуси Ивана Тертеля состоялась в Витебске 3 июня. Руководители спецслужб
последует
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Также глава СВР заявил, что Беларусь и Россия не будут мириться с действиями Запада против суверенитета двух стран.
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