По-английски: Шнуров ушел с вечеринки из-за беременной жены

Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский музыкант и гендиректор RTVI Сергей Шнуров по-английски ушел с вечеринки ПМЭФ: лидер "Ленинграда" вылетел в Москву из-за беременной жены.

Два года назад Шнуров объявил о том, что распускает "Ленинград" и занял высокий пост на канале RTVI. В тот момент поклонники решили, что певец решил "завязать" с музыкой навсегда. Но недавно он представил новый проект – "Зою". Артист пришел на вечер петербургского экономического форума, где представил группу.

В середине афтерпати Шнурову пришлось экстренно покинуть ресторан Royal Beach: музыкант получил сообщение от беременной супруги и сразу же отправился в аэропорт.

По словам источников, артист вылетел из Петербурга в Москву на частном самолете.

Что произошло на самом деле – пока не известно, но поклонники успели предположить, что у избранницы звезды начались роды.

Напомним, что после развода с бизнес-леди Матильдой, Шнуров женился на молодой поэтессе и дочке миллиардера. В декабре 2020 года пара сообщила, что ждет ребенка.

Читайте также: