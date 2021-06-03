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По-английски: Шнуров ушел с вечеринки из-за беременной жены
03.06.2021 15:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российский музыкант и гендиректор RTVI Сергей Шнуров по-английски ушел с вечеринки ПМЭФ: лидер "Ленинграда" вылетел в Москву из-за беременной жены.
© Sputnik / Евгений Биятов
Два года назад Шнуров объявил о том, что распускает "Ленинград" и занял высокий пост на канале RTVI. В тот момент поклонники решили, что певец решил "завязать" с музыкой навсегда. Но недавно он представил
В середине афтерпати Шнурову пришлось экстренно покинуть ресторан Royal Beach: музыкант получил сообщение от беременной супруги и сразу же отправился в аэропорт.
По словам источников, артист вылетел из Петербурга в Москву на частном самолете.
Что произошло на самом деле – пока не известно, но поклонники успели предположить, что у избранницы звезды начались роды.
Напомним, что после развода с бизнес-леди Матильдой, Шнуров женился на молодой поэтессе и дочке миллиардера. В декабре 2020 года пара сообщила, что ждет ребенка.
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Экс-солист группировки "Ленинград" не дождался десерта и сел на частный самолет Санкт-Петербург – Москва.
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