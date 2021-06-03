Срываем покровы

Источник материала: Sputnik Беларусь

Недавние заявления президента Александра Лукашенко и министра иностранных дел Владимира Макея о роли неких "российских олигархов" в попытке организации государственного переворота в Беларуси получили двоякое толкование в информационном пространстве. Появились даже опасения относительно возможного очередного ухудшения отношений между двумя странами, когда между союзниками "искрит", а официальные должностные лица, особенно с белорусской стороны, порой высказываются достаточно эмоционально.

"Беларусь в беде не оставим!"

Вместе с тем практика показывает, что это не так. Никакой переоценки причин прошлогоднего кризиса в Минске не произошло, а Москва также не меняла характер своего восприятия событий, происходящих как на внутриполитическом поле нашей страны, так и вокруг Беларуси.

Недавняя встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко продемонстрировала, что РФ последовательно поддерживает Республику Беларусь на международной арене, что архиважно на фоне нарастающего агрессивного давления Запада, когда очередной скачок напряженности произошел после инцидента с самолетом компании Rayanair , который, по мере поступления новых данных, все больше напоминает злонамеренную провокацию.

Достаточно теплое общение двух президентов могли лицезреть все желающие, и можно предположить, что кадры дружеских объятий, прогулки на яхте и купания Лукашенко в Черном море были сознательно выпущены пресс-службами глав государств в публичное пространство.

Политическая солидарность , выполнение договоренностей по финансово-кредитной поддержке белорусской экономики, веское заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова "Беларусь в беде не оставим" – это не только свидетельство реального характера белорусско-российских отношений, но и конкретный сигнал внешним оппонентам официального Минска о том, что планы блокады и экономического удушения белорусского государства столь же бесперспективны, как и разнообразные "заговоры", цветная революция и хитроумные замыслы втянуть Москву в переговоры с некими "лидерами оппозиции", а по сути – назначенными Западом марионетками на содержании разнообразных "фондов".

Рост белорусской экономики на 2,5% в первом квартале 2021 года во-многом обеспечен успехами на российском рынке, где отечественный экспорт увеличился почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Естественно, после полноценного включения санкций США против ведущих предприятий белорусской промышленности, а также введения четвертого пакета санкций ЕС, экономика нашей страны будет нести серьезные потери. Однако при грамотном взаимодействии с РФ эти издержки можно не только минимизировать, но и превратить в плюс, о чем недавно прямо заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

В этом случае над планами Запада вызвать в Беларуси экономический коллапс и тем самым спровоцировать политический кризис, чтобы, пользуясь выражением задержанного "революционера" Протасевича , "люди выходили не за какие-то выборы, а за миску похлебки", все через какое-то время будут просто смеяться, также как над знаменитым высказыванием бывшего президента США Обамы о "разорванной в клочья российской экономике".

Исходя из вышеизложенных обстоятельств получается, что между Россией и Беларусью на настоящем этапе нет никаких противоречий, однако все же стоит разобраться, каких конкретно "российских олигархов" белорусское руководство обвиняет в подрыве внутренней стабильности в нашей стране?

Срываем покровы

К сожалению, не секрет, что в России до настоящего момента интересы крупного бизнеса нередко не совпадают с государственной политикой, хотя нельзя не признать, что за время каденции Владимира Путина, особенно в последнее десятилетие, акулы частного сектора стали не только считаться и подчиняться, но и содействовать целям государственного развития.

Тем не менее, по данным Центробанка России чистый отток капитала из РФ по итогам 2020 года составил порядка 47,8 миллиарда долларов, несмотря на общеизвестную позицию Владимира Путина по этому поводу и непростое международное положение, в котором оказалось российское государство. Фактически отдельные бизнесмены продолжают зарабатывать сверхприбыли в России и напитывать этими деньгами экономику Запада, где уже даже не скрывают того, что ведут против РФ гибридную войну.

Если рассматривать Беларусь как один из театров боевых действий против России, то понятно, что некоторые так называемые "олигархи" являются естественными союзниками Запада в планах по свержению Лукашенко, и логично, что эти фигуры приняли деятельное участие в организации неудавшейся цветной революции в нашей стране. При этом в интервью газете "Коммерсант" министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сообщил, что еще в преддверии президентских выборов российские спецслужбы проинформировали официальный Минск о том, что "готовятся определенные провокации, и там указывались конкретные фамилии и имена конкретных олигархов". В ответ на наводящий вопрос белорусский дипломат уточнил, что речь идет о "бывших российских олигархах в том числе".

Будет юридически некорректно без доказательной базы обвинять действующих российских капиталистов, хотя многие из них, включая Олега Дерипаску, Сулеймана Керимова, бизнесмена белорусского происхождения Мазепина и иных коммерсантов "помельче", неоднократно нелицеприятно высказывались в адрес руководства Республики Беларусь и лично Лукашенко. А вот в отношении "бывших" рискнем предположить, что речь идет об осевшем в Лондоне под крышей британской короны миллиардере Михаиле Ходорковском, который уже долгие годы при поддержке коллективного Запада финансирует подрывные акции против России.

Активисты карманной политической структуры Ходорковского "Открытая Россия" неоднократно задерживались правоохранительными органами на акциях протеста в Беларуси, особенно в "горячие дни" 9-13 августа. Руководители "белоленточной" российской оппозиции не только всячески информационно поддерживали "белорусскую революцию", но и открыто заявляли о планах перенести пламя мятежа на территорию России. О том, что Беларусь была тренировочным полигоном для российских радикалов, как и о схожести технологий, применяемых в ходе протестов в РФ в поддержку блогера Навального зимой – весной текущего года и в ходе белорусских событий, не написал только ленивый.

Да и сам Ходорковский никогда не стеснялся в выражениях относительно нашей страны, а недавно и вовсе заявил, что "будет добиваться санкций против Лукашенко и его окружения". Примечательно, что поводом для обострения антибелорусской риторики Михаила Борисовича послужило задержание в Национальном аэропорту "Минск 2" Романа Протасевича, которого беглый бизнесмен назвал "редактором независимого СМИ". Причем слухи о том, что именно Ходорковский финансирует деятельность известного экстремистского блога, который выступил главным организатором и агитатором протестов в Беларуси, ходили давно.

Возможно, задержанный "редактор независимого СМИ" поможет прояснить обстоятельства этой запутанной истории, что и вызвало обеспокоенность "бывшего олигарха"? Как говорится в таких случаях, "следствие покажет".

*Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции