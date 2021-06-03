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Возбуждено уголовное дело за оскорбления в интернете командира ОМОНа Балабы

03.06.2021 15:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сотрудники столичного управления ГУСБ МВД установили личности двух человек, которые оскорбили в интернете командира минского ОМОНа Дмитрия Балабу, сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале.

Возбуждено уголовное дело за оскорбления в интернете командира ОМОНа Балабы
Фото president.gov.by носит иллюстративный характер

Отмечается, что следователи вышли на 51-летнюю жительницу Молодечно и 39-летнего жителя Лунинца, которые «в экстремистском телеграм-канале… оставили негативные отзывы под фотографией руководителя силового подразделения».

Следователи дали правовую оценку действиям комментаторов и возбудили уголовное дело по факту оскорбления представителя власти. Максимальное наказание за это — ограничение свободы до трех лет.

Сообщается, что подозреваемый работает сборщиком мебели, неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за нахождение в состоянии опьянения в общественном месте. Вторая фигурантка — безработная, в поле зрения милиционеров не попадала.

Чемоданова добавила, что работа «по выявлению авторов оскорбительных постов» в интернете продолжается.

 

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Сотрудники столичного управления ГУСБ МВД установили личности двух человек, которые оскорбили в интернете командира минского ОМОНа Дмитрия Балабу, сообщила...
 
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