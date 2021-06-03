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ЧП на предприятии «Санта-Бремор» — произошла утечка аммиака
Источник материала: Навiны
Накануне рано утром в Бресте на территории предприятия «Санта Бремор» произошло ЧП.
Как сообщили в МЧС, в 06:59 датчики контроля зафиксировали утечку аммиака в помещении аммиачной компрессорной №1 (улица Катин Бор, 106).
Прибывшие на место происшествия работники МЧС провели замеры на наличие паров аммиака в помещении, которые превысили норму в 2,4 раза.
Отмечается, что причиной инцидента стала «разгерметизация уплотнительного сальника неработавшего (находился в резерве) винтового аммиачного компрессора «GEA Grasso», после запуска которого произошла опрессовка сальника с прекращением утечки аммиака».
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Накануне рано утром в Бресте на территории предприятия «Санта Бремор» произошло ЧП.
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