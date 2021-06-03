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ЧП на предприятии «Санта-Бремор» — произошла утечка аммиака

03.06.2021 15:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Накануне рано утром в Бресте на территории предприятия «Санта Бремор» произошло ЧП.

ЧП на предприятии «Санта-Бремор» — произошла утечка аммиака
Коллаж носит иллюстративный характер

Как сообщили в МЧС, в 06:59 датчики контроля зафиксировали утечку аммиака в помещении аммиачной компрессорной №1 (улица Катин Бор, 106).

Прибывшие на место происшествия работники МЧС провели замеры на наличие паров аммиака в помещении, которые превысили норму в 2,4 раза.

Отмечается, что причиной инцидента стала «разгерметизация уплотнительного сальника неработавшего (находился в резерве) винтового аммиачного компрессора «GEA Grasso», после запуска которого произошла опрессовка сальника с прекращением утечки аммиака».

 

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Теги: Брест
 
 
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Накануне рано утром в Бресте на территории предприятия «Санта Бремор» произошло ЧП.
 
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