ЧП на предприятии «Санта-Бремор» — произошла утечка аммиака

Накануне рано утром в Бресте на территории предприятия «Санта Бремор» произошло ЧП.



Коллаж носит иллюстративный характер

Как сообщили в МЧС, в 06:59 датчики контроля зафиксировали утечку аммиака в помещении аммиачной компрессорной №1 (улица Катин Бор, 106).

Прибывшие на место происшествия работники МЧС провели замеры на наличие паров аммиака в помещении, которые превысили норму в 2,4 раза.

Отмечается, что причиной инцидента стала «разгерметизация уплотнительного сальника неработавшего (находился в резерве) винтового аммиачного компрессора «GEA Grasso», после запуска которого произошла опрессовка сальника с прекращением утечки аммиака».