В письме Джобса нашли упоминания интересных гаджетов. Они так и не вышли

Источник материала: Onliner

Twitter-аккаунт Internal Tech Emails опубликовал документ с описанием встречи совета директоров Apple со Стивом Джобсом в августе 2007 года, то есть спустя два месяца после старта продаж первого iPhone. В плане встречи есть упоминания концептов, которые так и не пошли в серию.

Например, Apple рассматривала возможность выпуска 15-дюймового Macbook Air первого поколения. Ультратонкий ноутбук дебютировал в 2008 году, и сперва была доступна только 13-дюймовая версия. В 2010 году появилась 11-дюймовая модель. 15-дюймовый Macbook Air так и не появился.

Steve Jobs: Apple executive team meeting agenda August 5, 2007 pic.twitter.com/m9H9PWFIbG — Internal Tech Emails (@TechEmails) June 2, 2021

Другой интересный девайс — планшет Mac. Вероятно, речь о концепте iPad, и изначально устройство рассматривали как Mac с сенсорным дисплеем. Также на встрече руководства обсуждали запуск iPod Super nano с ценой $199 (на $50 дороже третьего поколения iPod nano). Наконец, боссы Apple раздумывали над новым поколением iPod shuffle, но оно так никогда и не вышло.