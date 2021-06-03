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В письме Джобса нашли упоминания интересных гаджетов. Они так и не вышли

03.06.2021 16:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Twitter-аккаунт Internal Tech Emails опубликовал документ с описанием встречи совета директоров Apple со Стивом Джобсом в августе 2007 года, то есть спустя два месяца после старта продаж первого iPhone. В плане встречи есть упоминания концептов, которые так и не пошли в серию. 

Например, Apple рассматривала возможность выпуска 15-дюймового Macbook Air первого поколения. Ультратонкий ноутбук дебютировал в 2008 году, и сперва была доступна только 13-дюймовая версия. В 2010 году появилась 11-дюймовая модель. 15-дюймовый Macbook Air так и не появился.

Другой интересный девайс — планшет Mac. Вероятно, речь о концепте iPad, и изначально устройство рассматривали как Mac с сенсорным дисплеем. Также на встрече руководства обсуждали запуск iPod Super nano с ценой $199 (на $50 дороже третьего поколения iPod nano). Наконец, боссы Apple раздумывали над новым поколением iPod shuffle, но оно так никогда и не вышло.

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Twitter-аккаунт Internal Tech Emails опубликовал документ с описанием встречи совета директоров Apple со Стивом Джобсом в августе 2007 года, то есть спустя два месяца после старта...
 
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