В Минске строят дом, где самая дешевая квартира стоит $400 тысяч. Показываем, как это будет выглядеть

Источник материала: Onliner

В квартале Depo вывели на рынок еще один дом — на этот раз с готовой отделкой и мебелью. Всего на продажу выставлено 19 квартир и два пентхауса с индивидуальным интерьером: итальянской мебелью, винными шкафами, кондиционерами и системами вентиляции с рекуперацией тепла. Застройщик «А-100 Девелопмент» уже запустил продажи, об этом Onliner сообщили в компании.

Дом 6.2 возводят по улице Киселева вблизи площади Победы. Новостройка уже возвышается над строительной площадкой: плита перекрытия залита по четвертый этаж. Застройщик обещает, что через несколько месяцев здание покажет себя в полный рост, начнутся отделочные работы.

Дом должны сдать в конце 2022 года, уже с готовыми интерьерами. Квартиры будут с гостиными, спальнями, детскими, кабинетами, гардеробными и дополнительными ванными комнатами. Самая маленькая квартира площадью примерно 88 квадратных метров стоит $405 930 по курсу.

Застройщик предложил два стиля — классика и минимализм. Плюс пять цветовых решений — от светлого до глубокого темного с богатой текстурой. Помимо отделки и сантехники, в комплектацию входят встроенные шкафы, немецкие кухни с техникой, кондиционеры и системы приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла. Пол покроют модульным дубовым паркетом, в гостиной появится эксклюзивное декоративное панно.

Так будет выглядеть классика в пентхаусах.

























А вот так — в квартирах.





























А вот пример минимализма.





































И немного планировок.













Всего в Квартале Depo построят 21 дом с подземным паркингом для жилой и коммерческой части. По словам застройщика, на территории квартала появится пешеходная улица с аллеей и прудом, магазины, рестораны, кафе, фитнес-клуб, частный детский сад и образовательный центр. В 2022 году будут сданы три первых 6-этажных дома. Один из них будет сдаваться полностью с черновой отделкой, другой — с отделкой white box, а третий — с готовыми интерьерами.