Еврокомиссия: Минск не выполнил все рекомендации по безопасности по БелАЭС

"Вызывает сожаление то, что Беларусь решила начать промышленную эксплуатацию Островецкой атомной электростанции, не выполнив все рекомендации по безопасности, содержащиеся в отчете по итогам стресс-тестов ЕС от 2018 года. Как неоднократно заявляла комиссия, все рекомендации партнерской оценки должны быть выполнены Беларусью без промедления", - говорится в заявлении комиссара ЕС по энергетике Кадри Симсон в отношении БелАЭС.





Текст заявления приведён в Facebook представительства ЕС в Беларуси в четверг.





"Комиссия вновь заявляет, что хотя решение о выдаче лицензии на промышленную эксплуатацию станции в Островце находится в компетенции национальных властей и должно приниматься под надзором национального регулирующего органа, необходимо обеспечить максимальную безопасность эксплуатации станции. Это еще более важно, учитывая близость страны к границе ЕС и столице Литвы Вильнюсу", - сказано в заявлении.





Еврокомиссия настаивает на продолжении Минском взаимодействия по вопросам ядерной безопасности "в условиях полной прозрачности, в том числе путем завершения партнерской оценки Островецкой АЭС Группой европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG)".





"Европейская комиссия напоминает о важности как можно более оперативного и полного выполнения всех рекомендаций партнерской проверки, в том числе по оставшимся вопросам, не решенным на первом этапе", - отмечается в заявлении.





В нем также подчеркнуто, что "ситуация в Островце является источником повышенной обеспокоенности в ЕС".





В марте Минэнерго Беларуси сообщило, что на пленарном заседании Европейской группы регулирующих органов ядерной безопасности (ENSREG) одобрен предварительный отчет о партнерском обзоре Национального плана действий по итогам проведения стресс-тестов Белорусской АЭС.





По данным ведомства, документ был принят участниками заседания единогласно. В заявлении по итогам был отмечен прогресс белорусской стороны по рекомендациям ENSREG относительно Национального плана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС.





"Глава ENSREG положительно оценила сотрудничество с белорусской стороной в рамках проделанной работы", - отмечали в Минэнерго.





Как сообщалось, эксперты Европейской комиссии и ENSREG посетили площадку БелАЭС 9-10 февраля текущего года. Группу возглавлял гендиректор Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии (STUK) Петтери Тийппан. В ее состав входили представители Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Украины, Финляндии.





Февральский визит – один из этапов партнерской проверки. На очереди - более продолжительный визит экспертов на БелАЭС, сроки которого будут зависеть от эпидемиологической ситуации, подчеркивали в Минэнерго.





Беларусь на добровольной основе провела в 2016-2018 годах стресс-тесты БелАЭС по методологии ЕС. Оценивался запас безопасности над требованиями, установленными национальным законодательством. Анализировались риски, связанные с человеческим фактором, стихийными бедствиями, в частности, землетрясениями и наводнениями, а также различными техногенными авариями. Дефицита безопасности на БелАЭС не выявили.





По результатам стресс-тестов национальным регулятором – Госатомнадзором – был подготовлен Национальный план действий из 23 пунктов, реализация которого запланирована в период с 2019 по 2025 год.





В мае завершился этап опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока БелАЭС, который начался 22 декабря 2020 года. Физический пуск первого энергоблока станции состоялся в августе 2020 года, его ввод в промышленную эксплуатацию был запланирован на первую половину 2021 года.





Ввод в эксплуатацию второго энергоблока ожидается в первом полугодии 2022 года.





После полного ввода двух энергоблоков БелАЭС сможет производить около 18,5 млрд кВт.ч в год, что обеспечит около 40% потребностей страны в электроэнергии. С начала опытно-промышленной эксплуатации выработка электроэнергии на БелАЭС превысила 2,5 млрд кВт.ч.





Беларусь завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом".