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На месте легендарного универсама "Центральный" открылся очередной "Евроопт"
Источник материала: Партизан
Сегодня в легендарном универсаме «Центральный» откроется новый Евроорт
Раньше там находился магазин сети «Домашний», которая обанкротилась.
Объявление о том, что в 3 июня в «Центральном» откроется «Евроопт» висит на входе в бывший универсам, пишет Телеграм-канал «TUT.BY Новости».
О появлении в «Центральном» «Евроопта» говорили еще в марте. Работа кафетерия на первом этаже магазина не прекращалась.
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Сегодня в легендарном универсаме «Центральный» откроется новый Евроорт
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