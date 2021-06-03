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На месте легендарного универсама "Центральный" открылся очередной "Евроопт"

03.06.2021 16:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня в легендарном универсаме «Центральный» откроется новый Евроорт

Раньше там находился магазин сети «Домашний», которая обанкротилась.

Объявление о том, что в 3 июня в «Центральном» откроется «Евроопт» висит на входе в бывший универсам, пишет Телеграм-канал «TUT.BY Новости».
 


О появлении в «Центральном» «Евроопта» говорили еще в марте. Работа кафетерия на первом этаже магазина не прекращалась.
 
 
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Сегодня в легендарном универсаме «Центральный» откроется новый Евроорт
 
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