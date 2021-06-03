Поселки будущего: Азербайджан изучает белорусские агрогородки

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Азербайджан изучает опыт Беларуси в строительстве агрогородков. Делегация из Баку посетила одно из лучших белорусских хозяйств, передает «МИР 24».

Гостям показали, как налажено производство молочной и мясной продукции, продемонстрировали инфраструктуру поселка. Здесь есть все, чтобы притянуть в село молодежь: бассейн, современные магазины, школа искусств, стадион. Поездка проходила в рамках сельскохозяйственной выставки «Белагро» . На ней делегаты говорили о товарообороте между странами. Несмотря на пандемию, он вырос.

«Азербайджанская Республика для нас является стратегическим партнером. В рамках диверсификации экспорта и развития экспорта по результатам 2020 года мы продали товаров и продуктов питания на 5,8 миллиардов долларов США. Объем экспорта вырос на 3,4%. А за пятилетку – на 30%», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Иван Крупко.

В совместных планах Азербайджана и Беларуси сотрудничество в области развития племенного животноводства.