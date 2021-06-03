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Украина продолжит усиливать охрану границы с Беларусью

03.06.2021 16:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 июн – Sputnik. Украина будет усиливать систему охраны границы с Беларусью, заявил в четверг глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко.

© Sputnik / Виктор Толочко
Украина усилила охрану границы с Беларусью

Руководитель украинского ведомства 3 июня проверил с вертолета, как охраняется граница с республикой и дал некоторые поручения.

"Нам необходимо продолжать наращивать систему охраны государственной границы с Беларусью. Это касается всего участка, в том числе границ зоны отчуждения", – сказал Дейнеко.

Он также отметил, что сейчас обстановка на границе с республикой стабильна, а охрана рубежа осуществляется усиленно, однако служба продолжает усиливать свои технические и инженерные возможности.

"Мы должны обеспечить национальную безопасность Украины от всех возможных угроз ", – заключил он.

Как ранее сообщал Sputnik, до конца 2021 года Украина ввела дополнительные меры на границе с Беларусью. Страна-соседка обосновала это усилением контроля за соблюдением пограничного режима, предупреждением правонарушений и защиты национальной безопасности.

В частности, в период с 22:00 до 06:00 запрещены любые работы вблизи границы, запрещено передвижение транспорта и людей, любые полеты авиации и беспилотных средств. Ограничения также затрагивают выполнение рейсов плавательных судов, а также водолазных работ в приграничье.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава украинской погранслужбы отметил, что обстановка на границе с республикой стабильна, но бдительность терять нельзя.
 
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