|
Соловьёв: Протасевич понял, что нахождение внутри этого клубка змей гораздо опаснее, чем нахождение в белорусском СИЗО
Источник материала: ОНТ
Фильм-расследование ОНТ активно обсуждают в Сети, дают свои оценки и эксперты.
Прокомментировать увиденное нашему телеканалу согласился российский журналист, телеведущий и писатель Владимир Соловьёв. Вот его точка зрения.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соловьёв: Протасевич понял, что нахождение внутри этого клубка змей гораздо опаснее, чем нахождение в белорусском СИЗО
Фильм-расследование ОНТ активно обсуждают в Сети, дают свои оценки и эксперты. Прокомментировать увиденное нашему телеканалу согласился российский журналист,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)