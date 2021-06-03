Соловьёв: Протасевич понял, что нахождение внутри этого клубка змей гораздо опаснее, чем нахождение в белорусском СИЗО

Источник материала: ОНТ

Фильм-расследование ОНТ активно обсуждают в Сети, дают свои оценки и эксперты.

Прокомментировать увиденное нашему телеканалу согласился российский журналист, телеведущий и писатель Владимир Соловьёв. Вот его точка зрения.

Владимир Соловьёв, телеведущий: «Меня удивило многое. В первую очередь, разложение по времени – и все сразу становится понятно. Вот время, когда Протасевич заходит, на таможне его осматривают, а вот время, когда уже Вечерко начинает вовсю истерить. Такого совпадения быть не может. То есть Вечерко чуть-чуть прокололся. Конечно, заявления Протасевича показывают, что его жизненный путь таков, что он и кровь повидал, и сам пострелял, и его ранили. Видно, в какой-то момент времени научился считать риски. Я думаю, он вдруг понял, что внутренняя борьба страшнее внешней. Судя по тому, что он начал "петь", показывает, что нахождение внутри этого клубка змей для него гораздо опаснее, чем нахождение в белорусском СИЗО. По-своему, он, наверное, Беларусь любил. И в какой-то момент времени он Родину потерял. И он оказался в изгнании. Он выстраивал свою жизнь в ожидании, что он когда-нибудь вернется на белом коне. Я думаю, сейчас произошло полное осознание, что он не только служил абсолютному злу, но и что все, на кого он опирался, абсолютное ничтожество. Он и Родину потерял, и ту квази-Родину, которую пытался выстроить, тоже потерял. Это абсолютное крушение всех представлений о жизни».