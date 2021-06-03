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Члены Президиума Совета Республики провели прием граждан в Минском районе
Источник материала: ОНТ
Услышать, что волнует людей и помочь в решении проблем. Члены Президиума Совета Республики сегодня провели прием граждан в Минском районе.
Председатель Совета Республики Наталья Качанова выслушала пожелания жителей Боровлянского сельского совета. На личный прием записалось более 20 человек. По традиции круг тем широкий – это жилищная торговля, торговля, бытовое обслуживание, медицина и не только. Многих граждан интересовали вопросы водоснабжения в Минском районе.
Обратиться за помощью к парламентариям также смогли жители Сеницы, Заславля и Мачулищ. Здесь случаи частные, но проблемы общие – ремонт жилья и развитие инфраструктуры.
Многие жители Минского района также внесли свои предложения по совершенствованию Конституции. Были и те, кто пришел поблагодарить местные власти за оперативное решение своих проблем.
Такие встречи – востребованная форма обратной связи. Она позволяет узнать, какие вопросы есть у граждан и оценить работу местной вертикали.
Завтра в Президиуме Совета Республики проанализируют результаты работы с обращениями граждан в Минском районе.
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Услышать, что волнует людей и помочь в решении проблем. Члены Президиума Совета Республики сегодня провели прием граждан в Минском районе. Председатель Совета...
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