Члены Президиума Совета Республики провели прием граждан в Минском районе

Источник материала: ОНТ

Услышать, что волнует людей и помочь в решении проблем. Члены Президиума Совета Республики сегодня провели прием граждан в Минском районе.

Председатель Совета Республики Наталья Качанова выслушала пожелания жителей Боровлянского сельского совета. На личный прием записалось более 20 человек. По традиции круг тем широкий – это жилищная торговля, торговля, бытовое обслуживание, медицина и не только. Многих граждан интересовали вопросы водоснабжения в Минском районе.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики: «Я уже вижу, что по этим вопросам работа ведётся, поэтому мы возьмем это на контроль, эти вопросы местные органы власти должны решать быстро и оперативно, т.к. от качества питьевой воды зависит здоровье наших граждан».

Обратиться за помощью к парламентариям также смогли жители Сеницы, Заславля и Мачулищ. Здесь случаи частные, но проблемы общие – ремонт жилья и развитие инфраструктуры.

Вадим Дордаль, директор Минского государственного областного колледжа: «Я пришел с вопросом, который интересует, наверно, жителей не только Сеницкого сельсовета, но и близлежащих сельских советов. У нас в 10 км, в агрогородке Атолино – больница, я пришел с просьбой открыть там ещё отделения и станцию скорой медицинской помощи. Которые оказывали бы помощь жителям южной части Минского района».

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности: «Накопились определенные вопросы, к нам поступают письменные и устные обращения, поэтому руководство Совета Республики решило провести такой единый день приема граждан в Минском районе. Мы даём соответствующие поручения местным органам власти».

Многие жители Минского района также внесли свои предложения по совершенствованию Конституции. Были и те, кто пришел поблагодарить местные власти за оперативное решение своих проблем.

Такие встречи – востребованная форма обратной связи. Она позволяет узнать, какие вопросы есть у граждан и оценить работу местной вертикали.

Завтра в Президиуме Совета Республики проанализируют результаты работы с обращениями граждан в Минском районе.

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