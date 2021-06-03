«Белавиа» организует эвакуационные рейсы из Черногории, Туниса, Албании

Источник материала: ОНТ

«Белавиа» организовывает эвакуационные рейсы из Албании, Туниса и Черногории, сообщается на сайте авиакомпании.

Так, 346 пассажиров 1 июня были доставлены в Беларусь двумя рейсами из Энфиды (Тунис). Чтобы вывезти более 300 человек, в ближайшие дни запланированы еще два рейса из Туниса.

2 июня из Тивата (Черногория) осуществили эвакуационный рейс – в итоге домой добрались 189 пассажиров. В этот же день были вывезены 168 пассажиров из Тираны (Албания).

Фото: БЕЛТА

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