Женщина из Чаусского района уехала в Польшу с ребенком, но получала на него пособие в Беларуси – возбуждено уголовное дело

Источник материала: ОНТ

Женщина из Чаусского района получала пособие на ребенка незаконно, возбуждено уголовное дело, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Могилевской области.

2 апреля 2018 года в управлении по труду, занятости и социальной защите Чаусского райисполкома женщина оформила право на получение пособия по уходу за ребенком до трех лет. Когда она подавала документы, ее письменно и под роспись уведомили о том, что в случае выезда ребенка за границу на более чем два месяца она должна сообщить об этом в управление в течение пяти дней. Выплата пособия приостанавливается до возвращения в страну.

4 декабря 2020 года ее мужа привлекли к административной ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии в Могилеве. После этого женщина вместе с мужем и ребенком переехала в Польшу на постоянное место жительства, не сообщив об этом Управлению по труду, занятости и социальной защите Чаусского райисполкома.

Получается, что с 4 декабря 2020 года до 7 февраля 2021-го – даты достижения ребенком трехлетнего возраста – женщина получила противоправно из средств Фонда социальной защиты населения пособие на общую сумму более 970 руб.

В белорусском банке деньги были зачислены на карт-счет женщины, а использованы в другом государстве на посещение развлекательных заведений, проезд в автомобилях такси, подписку на интернет-ресурсы, в том числе признанные экстремистскими.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: БЕЛТА

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