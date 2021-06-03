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Зачем лимоны нужно замораживать? Этого вы точно не знали!
Источник материала: ОНТ
Многие знают, что лимоны в свежем виде имеют множество полезных свойств. Но мало, кто слышал, что эти цитрусовые замораживают. Зачем это делают? И есть ли от данного действия польза, разберем в нашей статье.
Как замораживают лимоны?
Стоит отметить, что эти фрукты отлично подходят для процесса замораживания. Есть несколько способов заморозки: можно помещать их в морозильную камеру в целом виде, либо заморозить только дольки или стружку, либо же – отдельно цедру.
В процессе замораживания лимона, его сок структурируется. Благодаря этому свойству жидкость, содержащаяся в этом фрукте, усваивается в организме быстрее обычного.
Есть ли польза?
Возможно, вы удивитесь, но при шоковой заморозке ценные вещества, содержащиеся в этом фрукте, приумножаются во много раз. Такой поразительный эффект достигается благодаря структурированию витаминов Е и С.
Антиоксидантные свойства
При заморозке процессы окисления останавливаются, благодаря этому свободные радикалы не размножаются. Это способствует замедлению процессу старения.
Иммунитет
Мы уже писали, что сок лимона в замороженном виде намного быстрее усваивается организмом. Витамин С останавливает развитие вирусов, что положительно отражается на иммунитете. Важно понимать, что лимоны после заморозки приобретают противомикробные и противовирусные свойства. В таком виде этот фрукт можно добавлять в еду для профилактики от заболеваний.
Противовоспалительные свойства
Если вы начинаете заболевать, на помощь придет теплая вода со стружкой замороженного лимона.
Мочегонные свойства
Большая часть этого фрукта состоит из воды. Поэтому, когда вы его едите, происходит частое мочеиспускание. В замороженном лимоне также содержится клетчатка, которая положительным образом воздействует на пищеварительную систему. Чтобы получить описанный результат, необходимо ежедневно съедать около 70 г продукта.
По материалам сайта
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Многие знают, что лимоны в свежем виде имеют множество полезных свойств. Но мало, кто слышал, что эти цитрусовые замораживают. Зачем это делают? И есть ли от данного...
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