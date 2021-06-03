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Зачем лимоны нужно замораживать? Этого вы точно не знали!

03.06.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Зачем лимоны нужно замораживать? Этого вы точно не знали!

Многие знают, что лимоны в свежем виде имеют множество полезных свойств. Но мало, кто слышал, что эти цитрусовые замораживают. Зачем это делают? И есть ли от данного действия польза, разберем в нашей статье.

 

Как замораживают лимоны?

Стоит отметить, что эти фрукты отлично подходят для процесса замораживания. Есть несколько способов заморозки: можно помещать их в морозильную камеру в целом виде, либо заморозить только дольки или стружку, либо же – отдельно цедру.


Фото: keepok.ru

В процессе замораживания лимона, его сок структурируется. Благодаря этому свойству жидкость, содержащаяся в этом фрукте, усваивается в организме быстрее обычного.

Есть ли польза?

Возможно, вы удивитесь, но при шоковой заморозке ценные вещества, содержащиеся в этом фрукте, приумножаются во много раз. Такой поразительный эффект достигается благодаря структурированию витаминов Е и С.

Антиоксидантные свойства


Фото: zen.yandex.ru

При заморозке процессы окисления останавливаются, благодаря этому свободные радикалы не размножаются. Это способствует замедлению процессу старения.

Иммунитет

Мы уже писали, что сок лимона в замороженном виде намного быстрее усваивается организмом. Витамин С останавливает развитие вирусов, что положительно отражается на иммунитете. Важно понимать, что лимоны после заморозки приобретают противомикробные и противовирусные свойства. В таком виде этот фрукт можно добавлять в еду для профилактики от заболеваний.

Противовоспалительные свойства


Фото: moysadiogorod.ru

Если вы начинаете заболевать, на помощь придет теплая вода со стружкой замороженного лимона.

Мочегонные свойства

Большая часть этого фрукта состоит из воды. Поэтому, когда вы его едите, происходит частое мочеиспускание. В замороженном лимоне также содержится клетчатка, которая положительным образом воздействует на пищеварительную систему. Чтобы получить описанный результат, необходимо ежедневно съедать около 70 г продукта.

 

По материалам сайта mi7.ru

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Многие знают, что лимоны в свежем виде имеют множество полезных свойств. Но мало, кто слышал, что эти цитрусовые замораживают. Зачем это делают? И есть ли от данного...
 
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