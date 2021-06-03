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Сломал позвоночник в 16 лет и продолжил заниматься спортом: история чемпиона Беларуси по тяжелой атлетике Дмитрий Ходаса
Источник материала: ОНТ
Эта история нашумела два года назад. Молодой и здоровый парень из Беларуси отправился на чемпионат Европы по тяжелой атлетике, а вернулся инвалидом. Надежды, мечты о спортивной карьере – всё это, казалось, пошло прахом. Но спустя некоторое время жизнь героя нашего сюжета заиграла новыми красками. Это история, которая помогает поверить в силу духа, добра и человеческой поддержки.
9 декабря 2019 года.16-летний Дмитрий Ходас в Израиле выступает за юношескую сборную Беларуси. В эфире за ним следят родные. Третий подход к штанге. Цель – 146 килограммов в толчке. И вдруг что-то пошло не так… Штанга упала прямо на мальчика. Самостоятельно уйти с помоста он уже не смог…
И только спустя 4 месяца реабилитации Дима смог снова садиться и передвигаться только на коляске. Было много сомнений и мыслей по поводу дальнейшей жизни. Мама была категорически против возвращения сына в спорт… Но неожиданно на связь с мальчиком вышел чемпион Паралимпийских игр по метанию копья Александр Трипуть.
На помощь также подключились Паралимпийский комитет и Президентский спортивный клуб. Оказали финансовую поддержку и семье парня, и его тренеру.
Сейчас Дима на сборах в Минске. Благодаря стипендии клуба и спонсорской помощи он продолжает заниматься спортом. Стал заслуженным мастером спорта по тяжелой атлетике, чемпионом Беларуси. Готовится к международным выступлениям. И это лишь начало пути.
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Сломал позвоночник в 16 лет и продолжил заниматься спортом: история чемпиона Беларуси по тяжелой атлетике Дмитрий Ходаса
Эта история нашумела два года назад. Молодой и здоровый парень из Беларуси отправился на чемпионат Европы по тяжелой атлетике, а вернулся инвалидом. Надежды, мечты...
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