Сломал позвоночник в 16 лет и продолжил заниматься спортом: история чемпиона Беларуси по тяжелой атлетике Дмитрий Ходаса

Источник материала: ОНТ

Эта история нашумела два года назад. Молодой и здоровый парень из Беларуси отправился на чемпионат Европы по тяжелой атлетике, а вернулся инвалидом. Надежды, мечты о спортивной карьере – всё это, казалось, пошло прахом. Но спустя некоторое время жизнь героя нашего сюжета заиграла новыми красками. Это история, которая помогает поверить в силу духа, добра и человеческой поддержки.





9 декабря 2019 года.16-летний Дмитрий Ходас в Израиле выступает за юношескую сборную Беларуси. В эфире за ним следят родные. Третий подход к штанге. Цель – 146 килограммов в толчке. И вдруг что-то пошло не так… Штанга упала прямо на мальчика. Самостоятельно уйти с помоста он уже не смог…

Дима Ходас, заслуженный мастер спорта по тяжёлой атлетике Республики Беларусь: «Меня положили в больницу. Потом на вертолёте перевезли в другой город. Там мне на утро сделали операцию. После операции, когда я проснулся уже сидела мама».

И только спустя 4 месяца реабилитации Дима смог снова садиться и передвигаться только на коляске. Было много сомнений и мыслей по поводу дальнейшей жизни. Мама была категорически против возвращения сына в спорт… Но неожиданно на связь с мальчиком вышел чемпион Паралимпийских игр по метанию копья Александр Трипуть.

Дима Ходас, заслуженный мастер спорта по тяжёлой атлетике Республики Беларусь: «Мне позвонил Александр Трипуть. Он тоже на коляске, он спрашивал, какие вопросы меня интересуют, как, например, по лестнице спускаться. Он спросил, хочешь ли ты заниматься, есть возможность, тебе будут оплачивать гостиницу, тренера найдём, будешь тренироваться».

На помощь также подключились Паралимпийский комитет и Президентский спортивный клуб. Оказали финансовую поддержку и семье парня, и его тренеру.

Олег Шепель, руководитель Национального паралимпийского комитета Республики Беларусь: «Мы нашли спонсора, который ежемесячно оплачивает сборы по 10-12 дней в Минске. Мы нашли тренера. Дима уже выполнил мастера спорта по пауэрлифтингу. Это очень хороший результат. Я уверен, что там будут паралимпийские медали, даже не сомневаюсь»

Сейчас Дима на сборах в Минске. Благодаря стипендии клуба и спонсорской помощи он продолжает заниматься спортом. Стал заслуженным мастером спорта по тяжелой атлетике, чемпионом Беларуси. Готовится к международным выступлениям. И это лишь начало пути.

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба по спорту: «Я считаю, что общественные организации, как Паралимпийский комитет и другие, проделали огромную работу, которая помогла Дмитрию не потеряться в жизни и не остаться одному. Это самое важное».

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