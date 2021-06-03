Политолог: Украину НАТО готово использовать как пушечное мясо

Источник материала: ОНТ

На Западе упорно видят российский след, вспоминают «Северный поток», грозят новыми санкциями Минску и Москве. Как рейс Афины-Вильнюс делает Беларусь и Россию ещё ближе, рассказал российский политолог Сергей Михеев в ток-шоу «Объективно» на ОНТ.

Как отметил гость программы, есть некая политическая задача, которая поставлена коллективным Западом в отношении Беларуси, России. Повод для конфронтации может быть любым. В данном случае – самолет.

Сергей Михеев, политолог: «Речь идет о такой долгосрочной политической установке. Она довольно простая: американцы и их союзники на Западе воспринимают Россию как потенциального противника, которого надо ослаблять, в том числе через давление на всех, кто имеет с ним какие-то отношения. Что касается Беларуси, она вызывает особый интерес и у восточного фланга НАТО».

Беларусь, по мнению эксперта, так называемые западные партнеры рассматривают в качестве некоего плацдарма для давления на Россию и продвижения НАТО на Восток.

Сергей Михеев, политолог: «Такого продвижения, которое практикуется с Украиной. Грубо говоря, использовать по полной программе, при этом не нести не нести никакой ответственности. Украину НАТО готово использовать как пушечное мясо, условно говоря, при этом просто морковкой трясти перед носом – пакет целей, цель пакетов. И это будет бесконечно».





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