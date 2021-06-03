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Политолог: Украину НАТО готово использовать как пушечное мясо
Источник материала: ОНТ
На Западе упорно видят российский след, вспоминают «Северный поток», грозят новыми санкциями Минску и Москве. Как рейс Афины-Вильнюс делает Беларусь и Россию ещё ближе, рассказал российский политолог Сергей Михеев в ток-шоу «Объективно» на ОНТ.
Как отметил гость программы, есть некая политическая задача, которая поставлена коллективным Западом в отношении Беларуси, России. Повод для конфронтации может быть любым. В данном случае – самолет.
Беларусь, по мнению эксперта, так называемые западные партнеры рассматривают в качестве некоего плацдарма для давления на Россию и продвижения НАТО на Восток.
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На Западе упорно видят российский след, вспоминают «Северный поток», грозят новыми санкциями Минску и Москве. Как рейс Афины-Вильнюс делает Беларусь и Россию ещё...
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