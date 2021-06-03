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В США двое детей с автоматами захватили дом и открыли огонь по полиции
Источник материала: ОНТ
В штате Флорида двое подростков с оружием в руках захватили дом и устроили перестрелку с полицейскими, сообщает
В городе Энтерпрайз 12-летний мальчик и 14-летняя девочка сбежали из детского дома и ворвались в частный дом. Внутри здания они нашли дробовик, пистолет и автомат АК-47.
На место прибыла полиция и открыла по ним огонь. После получасовой перестрелки мальчик в итоге сдался, а девочка была сильно ранена. Её госпитализировали. Сообщается, что в прошлом году ее арестовывали за несколько поджогов.
Фото: Pixabay
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В штате Флорида двое подростков с оружием в руках захватили дом и устроили перестрелку с полицейскими, сообщает Reuters. В городе Энтерпрайз 12-летний мальчик и...
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