Задержаны журналист «Трибуны» и монтажер проекта «ЧестнОК»

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В квартире прошел обыск.

По информации Трибуны , задержаны журналист издания и футболист «Крумкачоў» Александр Ивулин, а также монтажер проекта «ЧестнОК» Ярослав Писаренко. Их забрали из квартиры неизвестные в гражданском.

По сведениям соседей, к ребятам пришли около 13.00 с обыском, приглашали соседей стать понятыми.

В 16.00 Ивулина и Писаренко увезли на двух машинах в неизвестном направлении.

Писаренко в августе покинул БГТРК, где работал ведущим новостей.