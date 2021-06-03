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Задержаны журналист «Трибуны» и монтажер проекта «ЧестнОК»
03.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В квартире прошел обыск.
По информации
По сведениям соседей, к ребятам пришли около 13.00 с обыском, приглашали соседей стать понятыми.
В 16.00 Ивулина и Писаренко увезли на двух машинах в неизвестном направлении.
Писаренко в августе покинул БГТРК, где работал ведущим новостей.
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В квартире прошел обыск.
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