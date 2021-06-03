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Анисим: ТБМ накопило небольшую финансовую подушку безопасности для оплаты минского офиса

03.06.2021 16:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Общественное объединение «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ) накопило небольшую финансовую подушку безопасности для оплаты своего минского офиса на улице Румянцева, 13, в будущем и надеется на определенное уменьшение расходов, сообщила БелаПАН председатель организации Елена Анисим.

Анисим: ТБМ накопило небольшую финансовую подушку безопасности для оплаты минского офиса

Средства удалось накопить после того, как в середине мая арендодатель — коммунальное предприятие «Минские городские общежития» — потребовал от ТБМ оплатить большую задолженность по аренде и руководство организации обратилось к людям за помощью.

«Поэтому небольшая «подушка» у нас есть, — сказала Анисим. — Сегодня я ездила в «Минские городские общежития». Сейчас у них идет такое дело, что мы платим не в целом, а отдельно — одному за аренду, второму за отопление, третьему за электроэнергию. Несколько месяцев мы уже платим отдельно за электроэнергию, нам присылают [стоимость из] «Минскэнерго», теперь будут отдельно выставлять за отопление. Сейчас у нас даже есть надежда, что, может быть, это немного уменьшит какие-то расходы».

По ее словам, сейчас ТБМ работает над тем, чтобы на новом сайте организации появилась возможность перечислять пожертвования «в один клик». «И, конечно, мы не отказываемся от сотрудничества с конкретными лицами, работаем, разговариваем, возможно, кто-то нам поможет в трудную минуту», — добавила Анисим.

Ранее руководитель организации говорила БелаПАН, что в этом году истекает срок аренды помещения и в ТБМ беспокоятся, что договор с ними могут не продлить. «К сожалению, я здесь ошиблась. На самом деле, аренда у нас заканчивается через год», — уточнила Анисим.

«Поэтому у нас еще год в запасе, чтобы подумать, прикинуть, потому что нам уже поступают некоторые предложения по [новому] помещению, — сообщила она. — Но мы здесь должны взвесить, насколько мы готовы сейчас перейти к другому арендодателю. Ведь это помещение нам выделялось городом, мы пользуемся правом первого арендатора. В какой-то степени здесь определенные гарантии есть. Если мы уходим отсюда, то мы должны понимать, куда, что, как, с какими гарантиями, на сколько лет. Мы видим, что иногда и частники бывают вынуждены отказывать, прекращать право аренды. В нашей жизни никто ни от чего не застрахован».

 

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Общественное объединение «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ) накопило небольшую финансовую подушку безопасности для оплаты своего минского...
 
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