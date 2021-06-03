В течение часа на сельхозработах сгорели два комбайна

Два комбайна КВК-800 «Полесье FS80» сгорели в течение чуть больше часа на полях во время сельскохозяйственных работ.



Фото МЧС

Как сообщили в МЧС, первая машина загорелась в поле недалеко от поселка Красное Знамя (Буда-Кошелевский район) — огнем повреждены моторный отсек и колеса комбайна.

Позже аналогичное ЧП случилось в поле у деревни Новое Житье (Пуховичский район) — сельхозмашина уничтожена.