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В течение часа на сельхозработах сгорели два комбайна

03.06.2021 16:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Два комбайна КВК-800 «Полесье FS80» сгорели в течение чуть больше часа на полях во время сельскохозяйственных работ.

В течение часа на сельхозработах сгорели два комбайна
Фото МЧС

Как сообщили в МЧС, первая машина загорелась в поле недалеко от поселка Красное Знамя (Буда-Кошелевский район) — огнем повреждены моторный отсек и колеса комбайна.

Позже аналогичное ЧП случилось в поле у деревни Новое Житье (Пуховичский район) — сельхозмашина уничтожена.

 

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Два комбайна КВК-800 «Полесье FS80» сгорели в течение чуть больше часа на полях во время сельскохозяйственных работ.
 
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