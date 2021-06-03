В Колодищах Volkswagen врезался в маршрутку, пострадали трое пассажиров

Источник материала: Onliner

В ГАИ Минской области сообщили о ДТП, которое случилось сегодня, 3 июня, в 11:50 в агрогородке Колодищи Минского района. Автомобиль Volkswagen врезался в маршрутку на остановке, пострадали люди.

По предварительной информации, 45-летний водитель Volkswagen Caddy совершил наезд на стоящее на остановочном пункте «Военный городок» маршрутное такси Mercedes.

— В результате ДТП пострадали 3 пассажира маршрутного такси, они были госпитализированы. Водители транспортных средств не пострадали. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, — сообщили в Госавтоинспекции.













Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich .