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В Колодищах Volkswagen врезался в маршрутку, пострадали трое пассажиров

03.06.2021 16:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Минской области сообщили о ДТП, которое случилось сегодня, 3 июня, в 11:50 в агрогородке Колодищи Минского района. Автомобиль Volkswagen врезался в маршрутку на остановке, пострадали люди.

По предварительной информации, 45-летний водитель Volkswagen Caddy совершил наезд на стоящее на остановочном пункте «Военный городок» маршрутное такси Mercedes.

— В результате ДТП пострадали 3 пассажира маршрутного такси, они были госпитализированы. Водители транспортных средств не пострадали. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, — сообщили в Госавтоинспекции.

В Колодищах Volkswagen врезался в маршрутку, пострадали трое пассажиров
В Колодищах Volkswagen врезался в маршрутку, пострадали трое пассажиров
В Колодищах Volkswagen врезался в маршрутку, пострадали трое пассажиров

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В ГАИ Минской области сообщили о ДТП, которое случилось сегодня, 3 июня, в 11:50 в агрогородке Колодищи Минского района. Автомобиль Volkswagen врезался в маршрутку на...
 
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