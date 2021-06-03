Трамп удалил свой блог: над ним смеялись из-за низкой посещаемости

Источник материала: Onliner

После того как уже бывшего президента США Дональда Трампа забанили в соцсетях, он решил завести собственную платформу, которая должна была конкурировать с Twitter и Facebook. Быстрого взлета не получилось. И менее чем через месяц Трамп закрыл свой блог. Один из его бывших советников анонимно объяснил прессе, что произошло.

Трамп закрыл свой блог, так как был расстроен, потому что его вовлеченность читателей там была значительно меньше, чем в Twitter. Там один пост бывшего президента мог собрать сотни тысяч лайков, тогда как менее чем за месяц на новой платформе специалисты насчитали чуть больше 210 000 взаимодействий аудитории с мыслями Трампа.

К тому же широкое обсуждение в соцсетях и в прессе неудачного старта одиночного плавания Трампа было для него неприятным.